宅宅本色演出1／世界上不只你 姚淳耀先放下我執

現在看到姚淳耀，大家第一個反應就是撞臉的笑話，似乎久而久之，看到他就覺得好好笑，差點忘記他其實很久沒演喜劇了。

從2年前主持金鐘獎戲劇類頒獎典禮，

大家看到姚淳耀就一直說神似孫協志，

加上電視廣告的推波助瀾，

不知不覺就變成一個哏，

似乎姚淳耀一出場，就讓觀眾想笑。

可是仔細一想，不對啊，

他分明在《我願意》變成邪教教主，

《模仿犯》又是潛伏在主角身邊的殺人凶手，

這次在《何百芮的地獄戀曲》總算不必再演壞人了。

我說這算是難得的改邪歸正，姚淳耀說演喜劇是很難的，「要演得讓大家覺得好笑、好看，真的很生活化，大家又覺得好笑，其實我覺得就是很難。相對的，其他嚴肅的戲，要靠自己去撐；撐到某個程度，故事就能成立。」

宅宅本色演出 姚淳耀

主持《在台灣的故事》榮獲第51屆金鐘獎行腳節目主持人獎，演出《鏡子森林》拿下第55屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，並以《模仿犯》入圍第58屆金鐘獎戲劇節目男主角獎、《我的意外室友》入圍第60屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。新作《何百芮的地獄戀曲》每週日於八大戲劇台首播，另於Netflix、MyVideo上架。

和角色很像，活在阿宅的世界

如同在《何百芮的地獄戀曲》，姚淳耀演個愛情絕緣體的阿宅，可是又糊里糊塗談起了戀愛；假使這是偶像劇，應該一路充滿了許多粉紅泡泡的安排，但偏偏不是，觀眾看到的，是不解風情的男主角，還有陰錯陽差的烏龍。

姚淳耀說拍嚴肅的題材時， 往往演員自己都要先入戲、 努力撐著， 讓故事得以成立； 但演喜劇時， 就是要很生活化， 觀眾才能有共鳴。

姚淳耀說：「這次好像滿回歸到自己，覺得跟羅人傑這個角色很像。其實演著演著，又放滿多的自我進去，比如說，常常覺得他的反應都慢半拍，我也覺得自己常常很多時候，都聽不懂別人在講什麼，活在自己的世界裡面，反應好像跟大家都不太一樣。就是把這些點點滴滴，放進羅人傑裡頭。所以對我來說，這個角色反而跟自己的差距沒有那麼大。」

姚淳耀解釋，成長過程中，的確就是跟羅人傑一樣，要隨著人生歷練才能更理解什麼是愛，「談戀愛的過程，真的好像可以讓男生有再成長的機會。但又不能單純講變得成熟，或者學到了什麼道理。」

放下我執吧，先試著改變自己

放眼時下許多男性，或多或少都有感情焦慮，覺得一定要有交往對象，人生才能算功德圓滿、得以跟同儕平起平坐，反而在感情道路上，欲速則不達。「記得以前訪問時，我提過大一的表演老師曾告訴我，『你總是太愛自己。』像我從跟我太太交往的過程當中，慢慢學到該怎麼樣，去多愛別人一點；就如同這個世界，不是只有你自己而已。」

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演羅人傑，與郭書瑤（右）展開一段不解風情的戀曲，彼此都掉入對方的地獄，然後又努力把對方從地獄中拉回來。（彼此影業提供）

而這些學習，從來都不是一蹴可幾的，當然對於有著感情焦慮的男生來說，顯然更是考驗他們的耐心與智慧。姚淳耀說失敗的交往，也都是有價值的，「透過每一次談戀愛的過程，都會慢慢理解，為什麼這段感情談得滿失敗的，是你可能有什麼問題？以我跟我太太交往的過程來說，也慢慢學到，為什麼會是這樣？為什麼每次都會有爭吵？可能癥結點是什麼？可能就是那個『我執』太強了。要怎麼樣解決這些問題？」

場邊側記

姚淳耀說年輕的時候，也覺得談戀愛萬一失敗了，好像會傷害別人，甚至傷害自己；也曾因為談了感情，覺得愁雲慘霧，「但真的是因為每一段感情，才會讓你知道，下一段我可以怎麼樣做會更順利，對自己也比較好。我會感謝這些經歷。」

