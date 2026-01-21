宅宅本色演出2／老婆有潔癖 姚淳耀因此學會愛乾淨

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演羅人傑，與郭書瑤（右）展開一段不解風情的戀曲，彼此都掉入對方的地獄，然後又努力把對方從地獄中拉回來。（彼此影業提供）

從2年前主持金鐘獎戲劇類頒獎典禮，

大家看到姚淳耀就一直說神似孫協志，

加上電視廣告的推波助瀾，

不知不覺就變成一個哏，

似乎姚淳耀一出場，就讓觀眾想笑。

可是仔細一想，不對啊，

他分明在《我願意》變成邪教教主，

《模仿犯》又是潛伏在主角身邊的殺人凶手，

這次在《何百芮的地獄戀曲》總算不必再演壞人了。

所以已婚的姚淳耀，從婚姻生活當中，學到什麼寶貴經驗，可以跟這些正處於感情焦慮的男性分享呢？「不要想著改變別人。」他說一般人吵架的理由，不外乎是無法理解另外一半，為什麼永遠都不懂？要不然，就是已經講了多少次，為什麼對方還不肯改？「後來發現，其實真正不理解的，就是自己。與其要對方改變，還不如先改變自己，因為那樣做是最快的方式。」

宅宅本色演出 姚淳耀

主持《在台灣的故事》榮獲第51屆金鐘獎行腳節目主持人獎，演出《鏡子森林》拿下第55屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，並以《模仿犯》入圍第58屆金鐘獎戲劇節目男主角獎、《我的意外室友》入圍第60屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。新作《何百芮的地獄戀曲》每週日於八大戲劇台首播，另於Netflix、MyVideo上架。

走出雜物堆，實際去做過才懂

想通了這個道理，那些讓兩人爆發無數次吵架的導火線，很快就能熄滅了。姚淳耀說太太算是有一點潔癖的人，「但是我從小生長的家庭，就沒有這個習慣，我的房間地上永遠都是看不到路、堆滿各種衣服、雜物的。但後來跟我太太交往，她連浴室的玻璃門，都是每次洗完澡，一定要刮乾淨，才不會有水痕。」

演一個不解風情的阿宅， 姚淳耀說某些程度上， 也放進了一些自己進去， 讓他覺得跟羅人傑之間落差沒有那麼大。

想也知道，天差地遠的生活習慣，一定會成為衝突的癥結，解決的方法，就是開始慢慢讓自己學會愛乾淨，「漸漸發現，這樣改變其實對自己的人生也很有幫助，所以我就嘗試去做。因為大家都是不同的家庭出身背景，有太多不一樣的習性；我覺得向另一半學習，是一個可以拓展人生的機會，要真的去改變，這才會是一段完整的感情。」

姚淳耀在電影《我家的事》扮演改變一家人命運的關鍵人物，並入圍金馬獎最佳男配角。（牽猴子提供）

雖然現在姚淳耀有了婚姻、另一半，感情算得上圓滿，但回頭看，會想跟當初那位房間地板上堆滿各種雜物、在感情之路還沒啟程的他，說些什麼呢？「就像表演是一種實踐。譬如說，今天做好觀察角色，跟沒有做觀察角色的功課，表演就真的會有不一樣的落差。這就是實際去做才會過關的道理。」

場邊側記

姚淳耀說年輕的時候，也覺得談戀愛萬一失敗了，好像會傷害別人，甚至傷害自己；也曾因為談了感情，覺得愁雲慘霧，「但真的是因為每一段感情，才會讓你知道，下一段我可以怎麼樣做會更順利，對自己也比較好。我會感謝這些經歷。」

