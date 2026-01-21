宅宅本色演出3／感情路要圓滿 實際經歷過才懂

姚淳耀以表演來解釋感情， 兩者都要靠實踐， 做好觀察角色的功課， 真的會不一樣； 感情亦然， 即使那些道理都懂， 實際經歷之後， 才會知道怎麼做。

從2年前主持金鐘獎戲劇類頒獎典禮，

大家看到姚淳耀就一直說神似孫協志，

加上電視廣告的推波助瀾，

不知不覺就變成一個哏，

似乎姚淳耀一出場，就讓觀眾想笑。

可是仔細一想，不對啊，

他分明在《我願意》變成邪教教主，

《模仿犯》又是潛伏在主角身邊的殺人凶手，

這次在《何百芮的地獄戀曲》總算不必再演壞人了。

宅宅本色演出 姚淳耀

主持《在台灣的故事》榮獲第51屆金鐘獎行腳節目主持人獎，演出《鏡子森林》拿下第55屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，並以《模仿犯》入圍第58屆金鐘獎戲劇節目男主角獎、《我的意外室友》入圍第60屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。新作《何百芮的地獄戀曲》每週日於八大戲劇台首播，另於Netflix、MyVideo上架。

不過大多數人，一聽到感情之路要走得圓滿，需要花很多時間與精力，就覺得很累、根本不想出發，特別是很多單身的男性都有一種錯誤期待，就是人生伴侶會自動出現在眼前。姚淳耀說，這就像是如果要走上一萬步，才能到達目的地，很多人都會猶豫究竟前面的九千多步該不該走，但那是必經的過程，「道理好像都懂，可是沒有實際經歷過，真的永遠都不懂。」

雖然已經走入婚姻， 姚淳耀回頭看， 在感情路上就是漸漸學會多愛別人一點， 也讓他領悟不要想著改變別人的道理。

場邊側記

姚淳耀說年輕的時候，也覺得談戀愛萬一失敗了，好像會傷害別人，甚至傷害自己；也曾因為談了感情，覺得愁雲慘霧，「但真的是因為每一段感情，才會讓你知道，下一段我可以怎麼樣做會更順利，對自己也比較好。我會感謝這些經歷。」

