宅男女神中川翔子上海活動突喊停 凌晨發文怒喊：受夠了

日本「宅男女神」中川翔子近來復出演藝圈，卻在上海活動前夕爆出臨時喊卡。她原訂於3月18日出席「LUXE ASIA 2026」盛典，主辦單位卻突然以「不可抗力因素」宣布取消，引發粉絲熱議。

中川翔子原訂於3月的上海活動因「不可抗力因素」取消。（圖／翻攝自中川翔子X）

中川翔子團隊19日在社群平台X發文，向期待的粉絲致歉，並表示活動因不可抗力因素取消。隔日凌晨，她本人也在X上寫下「快受不了X（社群平台）了」，突如其來的情緒發文讓粉絲相當擔心。

雖然官方並未對外說明細節，但外界不免聯想到近期中日關係緊張，是否與政治氛圍有關。事實上，她並非唯一受影響的日本藝人。自日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論後，中日關係陷入僵局，已有多位日本明星在中國的演出臨時取消，其中包括天后濱崎步的上海及澳門演唱會，同樣因「多方面因素」喊停，讓粉絲相當失望。

