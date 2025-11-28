宅男女神大走光 解婕翎拍片春光外洩！20萬人瘋看「那個洞」

解婕翎自爆最糗的拍片經歷，當時身邊竟無人提醒她褲子拉鍊沒拉上。（翻攝IG@dollshin）

藝人解婕翎最近在《姊妹亮起來》節目上分享了一次超糗的拍片經驗，她透露有一次為YouTube頻道拍攝開箱影片，從頭到尾都專注在內容上，直到影片剪輯完成、自己親自審核時，才赫然驚覺「整段影片牛仔褲的拉鍊竟然都是開的」，更讓她難以置信的是，拍攝現場的所有工作人員竟無一人出聲提醒。

解婕翎描述當時的情況，現場有攝影師、影片企劃、經紀人以及助理在場，陣容可說是相當齊全，但所有人彷彿集體噤聲，對她褲子的「門戶洞開」視而不見，她回憶起審片時的震撼畫面，「整集影片我拉鍊都沒拉！重點是側面，從頭到尾都一個洞，隱隱約約一直看到我裡面的內褲！」這讓她當場傻眼，完全不敢相信自己的眼睛。

面對這離譜的走光鏡頭，解婕翎立刻轉頭去問企劃，當下究竟知不知道這件事，沒想到對方反應超級平靜回了一句「我知道啊」，這讓她不解追問：「妳為什麼不告訴我？覺得我是故意的嗎？」結果那位企劃只是一直對著她傻笑，讓她感到啼笑皆非又無奈。

解婕翎拍攝開箱影片時，忘記將褲子拉鍊關上，導致整集節目都內褲走光。（翻攝YT頻道「民視生活資訊 Formosa TV Life」）

最後這支差點走光的影片最後反而大受歡迎，解婕翎哭笑不得表示這支影片居然莫名其妙地衝上20幾萬的觀看次數，為了避免春光外洩，後製團隊只能幾乎全程用小草莓圖案遮擋住她曝光的內褲部位，並且老實向廣大觀眾說明這段「拉鍊風波」的來龍去脈。

