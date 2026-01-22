宅男女神邵庭公開1照片 驚抖婚姻現況

〔記者林南谷／台北報導〕昔以「宅男女神」踏入演藝圈的藝人邵庭，過去經營電商、火鍋店等，曾傳出年營收破億，卻在2023年宣布退出，已婚的她也是愛貓狗一族。

邵庭21日在臉書曝光和老公最近到日本，透露這次赴日的房間是2張單人床的房型，且2張床靠很近，雖是分開的，但中間沒有床頭櫃。

一進房間，邵庭問老公：「我們要不要把床併在一起啊，這樣床比較大！」老公回：「可是併在一起床就變小了。」讓邵庭一頭霧水，表示這個說法，相當值得收錄進「丁先生」(她稱老公)經典語錄吧！

最後邵庭還溫馨提醒：「不要擅自移動飯店的家具喔，後來我們床維持原樣，婚姻也維持。」

