宅男女神邵庭40歲了 10字生日願望好踏實

〔記者林南谷／台北報導〕藝人邵庭以「宅男女神」踏入演藝圈，過去經營電商、火鍋店等，傳出年營收破億，卻在2023年宣布退出，上個月22日突發聲明，指有不肖人士以邵庭名義宣稱「曾接受某老師電商課程輔導」、「為某單位課程學員」等內容，以此作為課程推廣與招生話術詐騙。

邵庭在聲明表示，這些以她名義所做的課程推廣與招生話術等說法已造成粉絲誤信並購買課程，嚴重影響邵庭名譽及大眾權益，強調自己從未參與任何電商課程，亦未與任何電商講師、學院、平台有授課、受訓、 合作或背書關係，「任何聲稱邵庭曾受其輔導、為其課程學員或使用其教學內容者，均屬不實陳述。」

據維基百科顯示，邵庭1985年11月25日出生，剛滿40歲，15日晚間她在臉書發文坦言生日過後，正式踏進了40歲的大門，驚喊：「是真的那種某天抬頭，欸！我40了耶！」

邵庭坦言以前18、20、30歲時，都會寫長文回顧過去、展望未來，給自己很多期許，但今年 40，反而沒有特別寫下什麼，在生日蛋糕前吹蠟燭時，願望簡單得不得了：「希望開開心心、健健康康。」她表示看似平凡，但是現在的她，每一天最真實、最渴望的事，每天都要快樂，身邊的人都要平安健康。

