宅神明天自由了！強吻鍾沛君遭判刑11月 朱學恆1原因獲減刑

朱學恆因酒後強制猥褻鍾沛君，被判有期徒刑11個月，不過因獲減刑，預計明日即可出獄。翻攝自朱學恆IG



網路名人朱學恆2022年被爆出在餐廳包廂內，趁酒後獨處時，突襲強抱及2度強吻台北市議員鍾沛君，期間還稱「反正妳明天也不會記得」等，被台北地院依強制猥褻罪判處1年2月徒刑，上訴高院後改判11月徒刑，朱學恆接受判決結果，並於今年1月入獄服刑。據悉朱學恆因在獄中表現良好，獲減免刑期，將於今日（11/30）刑滿，預計明日（12/1）就能提前出獄。

2022年8月，朱學恆和鍾沛君、立委陳菁徽餐敘時，藉酒後和鍾沛君獨處，2度強吻鍾沛君，不顧對方反抗、強制猥褻得逞，事後還表示「反正你明天不會記得」等語，一審被判1年2月，朱學恆不服提起上訴。

廣告 廣告

二審開庭前，朱學恆發文稱「深感悔悟」，向鍾沛君道歉，最後改判11個月有期徒刑，民事部分另判賠35萬元，朱學恆也接受判決結果，不再提起上訴。全案定讞後，檢方原本通知朱學恆於今年2月4日、農曆大年初七報到入監，不過朱學恆主動申請1月24日提早入監獲准，在北監吃年夜飯。

據了解，朱學恆原定12月23日期滿出獄，不過由於在獄中表現良好，每月累進處遇級數及分數達標，依照《行刑累進處遇條例》規定，有望縮短刑期，獲矯正署核定縮刑20天，已於今（30）日期滿，預計12月1日就能提早出獄。

更多太報報導

挺蔣即挺鄭？鄭麗文批綠議員蹭她和蔣萬安：怎不跟賴清德合照

北海道獵殺960頭熊！焚化場爆滿燒不完 冷凍庫塞不下

濱崎步證實錄製「無人演唱會」 獨自登台空蕩畫面看哭網友：真的是巨星