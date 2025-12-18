宇宙人、Doja Cat、OneRepublic、鄭恩地、Kep1er⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你12/19~12/21
這周的你，是誰的「想見你」？Yahoo幫你一次整理本周精彩演出，去就對了！
本周熱門演唱會與見面會整理來了！宇宙人台北小巨蛋演唱會 12/20 登場，幾點入場？演唱歌曲？Doja Cat 蜜桃貓朵佳將於高雄巨蛋開唱！入場須知？有販售周邊嗎？OneRepublic 共和世代高雄場演唱會 12/19 搶先開唱，VIP報到時間？有開場嘉賓嗎？台南搖滾耶誕演唱會也將於 12/20 登場，邀請包括鄭恩地、UNIS、宮﨑薰、川西奈月、動力火車、告五人、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光等9組華麗卡司！韓國女團 Kep1er 周末在台大綜合體育館開唱。此外還有李友廷、Chilli Beans.、玟星、裴珍映、大無限樂團、楊肅浩、雪娥、齊藤壯馬等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？
從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！
貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。
【12/19~12/21演唱會/活動整理速看】
12/19（五）
OneRepublic｜高雄巨蛋｜18:00
李友廷｜高雄LIVE WAREHOUSE 小庫｜19:00
Chilli Beans.｜Legacy Taipei｜20:00
12/20（六）
玟星｜高雄流行音樂中心｜18:00
台南搖滾耶誕演唱會｜永華市政中心西側廣場｜18:00
Kep1er｜台大綜合體育館一樓｜19:00
宇宙人｜台北小巨蛋｜19:30
12/21（日）
裴珍映｜Hana Space｜14:00、18:00
大無限樂團 Do As Infinity｜Billboard Live Taipei｜16:00、19:00
楊肅浩｜後台 Backstage Café｜16:30
雪娥｜WESTAR｜17:30
齊藤壯馬｜Zepp New Taipei｜18:00
Doja Cat｜高雄巨蛋｜19:30
🗓️ 12/19（五）
OneRepublic演唱會幾點開始？有哪些福利？
共和世代 OneRepublic 確定四度訪台，帶著《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》巡演二度登上高雄巨蛋，演唱會票價最高$4,900相當親民，死忠粉絲可以另外加購限量升級VIP，享優先入場、VIP紀念吊牌與掛繩和VIP獨家紀念禮等福利。（來聽歌）
時間、地點：18:00｜高雄巨蛋（怎麼去：捷運巨蛋站步行5分鐘）
開唱前請注意：入場須知、福利兌換一次看
售票系統：拓元售票（極少張釋出，請把握）
李友廷高雄演唱會地點？還有票嗎？
李友廷帶著《秋季巡迴》最後一站來到高雄 LIVE WAREHOUSE 小庫開唱，高雄場將演唱新作與深受歌迷喜愛的經典編曲，以木吉他和溫柔嗓音，與歌迷一起講述溫暖故事，享受愜意的音樂時光。（來聽歌）
時間、地點：19:00｜高雄 LIVE WAREHOUSE 小庫（怎麼去：高雄捷運橘線鹽埕埔站1號出口）
開唱前請注意：場地禁菸、禁帶飲料及外食。
售票系統：iNDIEVOX（現在買票還有機會！）
Chilli Beans. 演唱會VIP特典？幾點結束？
日本三人女子團體 Chilli Beans. 首次在台灣舉辦專場演唱會，12/19 在 Legacy Taipei 登場。從《Welcome to my castle》到《blue night》，Chilli Beans. 透過音樂誠實的攤開她們所經歷的感受，將最私密的經歷和情感說出口。這次演出要和台灣歌迷一起懷念河堤邊風的氣息。（來聽歌）
時間、地點：20:00｜Legacy Taipei（怎麼去：捷運忠孝新生站1號出口步行3分鐘）
開唱前請注意：VIP特典包含演出後見面會參加資格，請注意主辦單位公告活動辦法。
售票系統：KKTIX（SOLD OUT！）
🗓️12/20（六）
玟星 Moon Byul 演唱會時間？福利有哪些？
MAMAMOO 成員玟星個人巡演《MUSEUM : village of eternal glow》高雄站，12/20 在高雄流行音樂中心登場，玟星這次的演唱會將帶來許多新歌，舞台規模升級，從視覺到聽覺都將讓每一位粉絲感受到玟星的能量與魅力！（來聽歌）
時間、地點：18:00｜高雄流行音樂中心（怎麼去：紅線三多商圈站1號出口，轉搭公車接駁紅18）
開唱前請注意：1元福利加購中，敬請把握。
售票系統：KKTIX、全家 FamiPort（現在買票還有機會！）
台南耶誕搖滾演唱會今年在哪裡？表演卡司？
台南耶誕搖滾演唱會由籃籃、李多慧主持，表演卡司不輸跨年晚會，包括Apink主唱鄭恩地、韓國女團「UNIS」、日本歌星ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰、新生代創作歌手川西奈月。當然還有台灣代表動力火車、告五人、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光等9組華麗卡司，將與台南的觀眾一起共度搖滾耶誕夜！
時間、地點：18:00｜永華市政中心西側廣場（怎麼去：高鐵台南站搭乘接駁車（市府線）於永華市政中心（府前路）下車）
開唱前請注意：入場須知、交通資訊一次看
售票系統：免費入場
Kep1er 演唱會入場時間？演出地點？
韓國女團 Kep1er《2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]》巡迴演出將於 12/20 在台大綜合體育館登場，此次演出場館再升級，能夠與更多Kep1ian（官方粉絲名）見面！Kep1er自從選秀節目《Girls Planet 999》出道以來，不斷以強勁實力與熱情舞台吸引粉絲。（來聽歌）
時間、地點：19:00｜台大綜合體育館一樓（怎麼去：捷運台電大樓站2號出口步行10分鐘）
開唱前請注意：入場須知、票價座位一次看
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
宇宙人演唱會主題？小巨蛋怎麼去？
「金曲樂團」宇宙人帶著全新升級的2.0版《α：回到未來1986》演唱會，12/20回到台北小巨蛋開唱。這次演唱會視覺以「電話亭」為主題，象徵過去、現在與未來的時空交會，邀請歌迷一同穿越青春記憶，重溫最純粹的音樂感動。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜台北小巨蛋（怎麼去：捷運台北小巨蛋站2號出口）
開唱前請注意：入場須知、周邊資訊一次看
售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）
🗓️12/21（日）
裴珍映粉絲演唱會有幾場？互動環節有哪些？
裴珍映以限定團體 Wanna One 出道，Wanna One解散後以團體「CIX」活動，現在則以Solo歌手及演員活動中，他經心策劃這次的《BEGIN,YOUNG》粉絲演唱會，除了演唱歌曲外，還準備了與粉絲的近距離互動環節。（來聽歌）
時間、地點：14:00、18:00｜Hana Space（怎麼去：捷運善導寺站3號出口步行約10分鐘）
開唱前請注意：VIP可於演出開始前1小時30分入場，一般票則可於30分鐘前入場。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
大無限樂團 Do As Infinity 演唱會場次？幾點開始？
日本傳奇雙人樂團 Do As Infinity （大無限樂團）由主唱伴都美子與吉他手大渡亮組成， 1999 年出道以來，以真摯動人的音樂以及深入人心的詞曲創作，建立獨樹一格的搖滾風格。12/21、12/22 一連兩天將在 Billboard Live Taipei 舉辦共4場演出，重現日式搖滾金曲。（來聽歌）
時間、地點：16:00、19:00｜Billboard Live Taipei（怎麼去：捷運101/世貿站4號出口步行約8~10分鐘）
開唱前請注意：餐飲費用需另行支付，票價不含飲食消費。
售票系統：Billboard Live Taipei 官方售票（現在買票還有機會！）
楊肅浩演唱會地點？巡迴場次有幾場？
台語歌手楊肅浩帶來《像咱這款人》巡迴演出，12/21 從台北後台 Backstage Café 出發，將以融入生活與心情的台語創作直擊人心。（來聽歌）
時間、地點：16:30｜後台Backstage Café（怎麼去：公館站3號出口／台電大樓2號出口）
開唱前請注意：小場地演出，請準時入場。
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
雪娥見面會時間？活動內容？
女團「宇宙少女（WJSN）」成員 SEOLA（雪娥） 將於今年冬天首度登台舉辦個人見面會，《2025 SEOLA FANMEETING <SEOLA’s Moments: With U> in TAIPEI》12/21 於 WESTAR 與台灣的 UJUNG（官方粉絲名）一同迎接雪娥的生日與聖誕節！（來聽歌）
時間、地點：17:30｜WESTAR（怎麼去：捷運西門站6號出口）
開唱前請注意：福利中獎名單將於12/16公布。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
齊藤壯馬演唱會幾點開始？Zepp New Taipei 怎麼去？
日本人氣聲優暨歌手齊藤壯馬帶來首次台北專場《Soma Saito Live 2025 “Nuance Colors” in Taipei」》，他以出色的配音才能，在許多知名動畫中聲演，贏得了眾多粉絲的喜愛，以獨特的音樂能量，搭配專屬的知性氣質及溫柔嗓音，使他在音樂和配音領域都頗有地位。（來聽歌）
時間、地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：加購特典請於活動當日加購和兌換。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
Doja Cat 演唱會入場須知？周邊販售資訊？
Doja Cat（蜜桃貓朵佳）帶著巡演《Ma Vie World Tour》12/21 登陸高雄巨蛋！Doja Cat獲得葛萊美獎認證，挑戰各類音樂元素，逐漸塑造出獨樹一格的音樂風格，一路走來推出多首洗腦神曲，每次現場演出都讓樂迷驚豔。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜高雄巨蛋（怎麼去：捷運巨蛋站步行5分鐘）
開唱前請注意：入場須知、周邊販售一次看
售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）
想查更多演唱會資訊？追蹤我們：
2025演唱會指南：演唱會、音樂祭、粉絲見面會資訊一次看
看更多娛樂記者第一手新聞
