宇宙人、Doja Cat、OneRepublic、鄭恩地、Kep1er⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你12/19~12/21

本周熱門演唱會與見面會整理來了！宇宙人台北小巨蛋演唱會 12/20 登場，幾點入場？演唱歌曲？Doja Cat 蜜桃貓朵佳將於高雄巨蛋開唱！入場須知？有販售周邊嗎？OneRepublic 共和世代高雄場演唱會 12/19 搶先開唱，VIP報到時間？有開場嘉賓嗎？台南搖滾耶誕演唱會也將於 12/20 登場，邀請包括鄭恩地、UNIS、宮﨑薰、川西奈月、動力火車、告五人、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光等9組華麗卡司！韓國女團 Kep1er 周末在台大綜合體育館開唱。此外還有李友廷、Chilli Beans.、玟星、裴珍映、大無限樂團、楊肅浩、雪娥、齊藤壯馬等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

宇宙人、Doja Cat、OneRepublic、鄭恩地、Kep1er⋯⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理12/19~12/21精彩演出。

【12/19~12/21演唱會/活動整理速看】

12/19（五）

OneRepublic｜高雄巨蛋｜18:00

李友廷｜高雄LIVE WAREHOUSE 小庫｜19:00

Chilli Beans.｜Legacy Taipei｜20:00

12/20（六）

玟星｜高雄流行音樂中心｜18:00

台南搖滾耶誕演唱會｜永華市政中心西側廣場｜18:00

Kep1er｜台大綜合體育館一樓｜19:00

宇宙人｜台北小巨蛋｜19:30

12/21（日）

裴珍映｜Hana Space｜14:00、18:00

大無限樂團 Do As Infinity｜Billboard Live Taipei｜16:00、19:00

楊肅浩｜後台 Backstage Café｜16:30

雪娥｜WESTAR｜17:30

齊藤壯馬｜Zepp New Taipei｜18:00

Doja Cat｜高雄巨蛋｜19:30

🗓️ 12/19（五）

OneRepublic演唱會幾點開始？有哪些福利？

共和世代 OneRepublic 確定四度訪台，帶著《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》巡演二度登上高雄巨蛋，演唱會票價最高$4,900相當親民，死忠粉絲可以另外加購限量升級VIP，享優先入場、VIP紀念吊牌與掛繩和VIP獨家紀念禮等福利。（來聽歌）

李友廷高雄演唱會地點？還有票嗎？

李友廷帶著《秋季巡迴》最後一站來到高雄 LIVE WAREHOUSE 小庫開唱，高雄場將演唱新作與深受歌迷喜愛的經典編曲，以木吉他和溫柔嗓音，與歌迷一起講述溫暖故事，享受愜意的音樂時光。（來聽歌）

時間、地點：19:00｜高雄 LIVE WAREHOUSE 小庫（怎麼去：高雄捷運橘線鹽埕埔站1號出口）

開唱前請注意：場地禁菸、禁帶飲料及外食。

售票系統：iNDIEVOX（現在買票還有機會！）

Chilli Beans. 演唱會VIP特典？幾點結束？

日本三人女子團體 Chilli Beans. 首次在台灣舉辦專場演唱會，12/19 在 Legacy Taipei 登場。從《Welcome to my castle》到《blue night》，Chilli Beans. 透過音樂誠實的攤開她們所經歷的感受，將最私密的經歷和情感說出口。這次演出要和台灣歌迷一起懷念河堤邊風的氣息。（來聽歌）

🗓️12/20（六）

玟星 Moon Byul 演唱會時間？福利有哪些？

MAMAMOO 成員玟星個人巡演《MUSEUM : village of eternal glow》高雄站，12/20 在高雄流行音樂中心登場，玟星這次的演唱會將帶來許多新歌，舞台規模升級，從視覺到聽覺都將讓每一位粉絲感受到玟星的能量與魅力！（來聽歌）

台南耶誕搖滾演唱會今年在哪裡？表演卡司？

台南耶誕搖滾演唱會由籃籃、李多慧主持，表演卡司不輸跨年晚會，包括Apink主唱鄭恩地、韓國女團「UNIS」、日本歌星ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰、新生代創作歌手川西奈月。當然還有台灣代表動力火車、告五人、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光等9組華麗卡司，將與台南的觀眾一起共度搖滾耶誕夜！

時間、地點：18:00｜永華市政中心西側廣場（怎麼去：高鐵台南站搭乘接駁車（市府線）於永華市政中心（府前路）下車）

開唱前請注意：入場須知、交通資訊一次看

售票系統：免費入場

Kep1er 演唱會入場時間？演出地點？

韓國女團 Kep1er《2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]》巡迴演出將於 12/20 在台大綜合體育館登場，此次演出場館再升級，能夠與更多Kep1ian（官方粉絲名）見面！Kep1er自從選秀節目《Girls Planet 999》出道以來，不斷以強勁實力與熱情舞台吸引粉絲。（來聽歌）

宇宙人演唱會主題？小巨蛋怎麼去？

「金曲樂團」宇宙人帶著全新升級的2.0版《α：回到未來1986》演唱會，12/20回到台北小巨蛋開唱。這次演唱會視覺以「電話亭」為主題，象徵過去、現在與未來的時空交會，邀請歌迷一同穿越青春記憶，重溫最純粹的音樂感動。（來聽歌）

🗓️12/21（日）

裴珍映粉絲演唱會有幾場？互動環節有哪些？

裴珍映以限定團體 Wanna One 出道，Wanna One解散後以團體「CIX」活動，現在則以Solo歌手及演員活動中，他經心策劃這次的《BEGIN,YOUNG》粉絲演唱會，除了演唱歌曲外，還準備了與粉絲的近距離互動環節。（來聽歌）

大無限樂團 Do As Infinity 演唱會場次？幾點開始？

日本傳奇雙人樂團 Do As Infinity （大無限樂團）由主唱伴都美子與吉他手大渡亮組成， 1999 年出道以來，以真摯動人的音樂以及深入人心的詞曲創作，建立獨樹一格的搖滾風格。12/21、12/22 一連兩天將在 Billboard Live Taipei 舉辦共4場演出，重現日式搖滾金曲。（來聽歌）

時間、地點：16:00、19:00｜Billboard Live Taipei（怎麼去：捷運101/世貿站4號出口步行約8~10分鐘）

開唱前請注意：餐飲費用需另行支付，票價不含飲食消費。

售票系統：Billboard Live Taipei 官方售票（現在買票還有機會！）

楊肅浩演唱會地點？巡迴場次有幾場？

台語歌手楊肅浩帶來《像咱這款人》巡迴演出，12/21 從台北後台 Backstage Café 出發，將以融入生活與心情的台語創作直擊人心。（來聽歌）

雪娥見面會時間？活動內容？

女團「宇宙少女（WJSN）」成員 SEOLA（雪娥） 將於今年冬天首度登台舉辦個人見面會，《2025 SEOLA FANMEETING <SEOLA’s Moments: With U> in TAIPEI》12/21 於 WESTAR 與台灣的 UJUNG（官方粉絲名）一同迎接雪娥的生日與聖誕節！（來聽歌）

齊藤壯馬演唱會幾點開始？Zepp New Taipei 怎麼去？

日本人氣聲優暨歌手齊藤壯馬帶來首次台北專場《Soma Saito Live 2025 “Nuance Colors” in Taipei」》，他以出色的配音才能，在許多知名動畫中聲演，贏得了眾多粉絲的喜愛，以獨特的音樂能量，搭配專屬的知性氣質及溫柔嗓音，使他在音樂和配音領域都頗有地位。（來聽歌）

時間、地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：加購特典請於活動當日加購和兌換。

售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）

Doja Cat 演唱會入場須知？周邊販售資訊？

Doja Cat（蜜桃貓朵佳）帶著巡演《Ma Vie World Tour》12/21 登陸高雄巨蛋！Doja Cat獲得葛萊美獎認證，挑戰各類音樂元素，逐漸塑造出獨樹一格的音樂風格，一路走來推出多首洗腦神曲，每次現場演出都讓樂迷驚豔。（來聽歌）

