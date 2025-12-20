宇宙人今晚四度攻蛋 排隊人潮驚見警方備長槍維安

【記者王郁惠／台北報導】27歲逃兵通緝犯張文昨晚（19日）在捷運台北車站及中山站周邊隨機擲彈砍人，造成4死11傷的憾事；而今天金曲樂團宇宙人於台北小巨蛋舉辦《α：回到未來1986》演唱會，入場前現大量排隊人潮，赫然見到警方備長槍站崗維安。

今晚將第4度登蛋的宇宙人火力全開，不僅延續氣勢磅礡、長達百公尺的全透屏沉浸式巨型LED螢幕，以及極具未來感的「宇宙環狀飛碟」舞台，更加碼打造「α」未來延伸舞台與宙友零距離狂歡。

廣告 廣告

場外也精心打造打卡景點，包括【回到未來電話亭秘密基地】、【α：回到未來1986姓名拍貼機】以及【宇宙唱片行】，邀宙友一起回到1986，重溫那個年代最純粹、最簡單的美好時光。由於前一天才發生隨機擲彈砍人憾事，導致民眾人心惶惶，今入場前台北小巨蛋前廣場現滿滿人潮，警方現場維安備長槍嚴正以待，讓民眾更安心。

宇宙人場外設拍照打卡景點。彭欣偉攝

警方現場維安，全副武裝。彭欣偉攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

金宇彬、申敏兒雪中唯美婚紗照曝光！姊弟戀長跑10年今結婚

北捷英勇男「肉身擋歹徒」身亡！杜汶澤宣布捐麵館1日收益給家屬

北捷隨機殺人！吳宗憲撂重話 開轟張文「3原因」淪反社會人格

