宇宙人倒數10天攻蛋！二寶爸阿奎「三線作戰」：累到當機

宇宙人台北小巨蛋演唱會倒數10天登場。（圖／相信音樂提供）





金曲樂團宇宙人「α：回到未來1986 」台北小巨蛋演唱會將在12月20日登場，才剛結束日本全新專輯的錄製行程的他們，絲毫沒有喘息空間，就立刻無縫接軌投入萬人演唱會的密集備戰，正式展開「新專輯＋演唱會」雙線作戰模式。主唱小玉直言：「現在的生活不是在練團，就是在去練團的路上！」三人被高壓行程推至極限，卻也因此催生出最強大的創作能量。

談及這段極限衝刺期，團員們表示，疲憊感主要來自於頻繁切換狀態，才剛從錄音室的細膩要求中抽身，就要立刻投入演唱會排練的體力與走位協調。尤其身為二寶爸的阿奎更是壓力爆表，他笑稱自己正在挑戰「魔鬼三線作戰」：「除了專輯製作與演唱會練團，回家還得應付孩子們的體力挑戰，休息時間被壓縮到極限」，更被小玉戲稱是「極限體能王」。阿奎也坦言，回到家後手機都還沒滑就直接睡著，隔天起來還以為昨天是夢，「最累的不是身體，而是腦袋一直在切換狀態，一下要想節奏，一下要處理家裡的事，到後來真的會有點當機。」

宇宙人剛從日本錄完新專輯就投入演唱會備戰行程。（圖／相信音樂提供）

談今聲音變化史，小玉笑說：「其實我以前是沒有假音的！」他坦言自己習慣透過創作來讓自己歌唱能力進化，「我很喜歡藉由寫歌去挑戰我的唱歌極限，在製作的過程裡逼自己完成原本做不到的事」。他以經典歌曲〈藍色的你〉為例，從那時開始，他就刻意在旋律中加入對當時的他而言難度極高的音域，《理想狀態》這張專輯算是集大成之作，「那張專輯裡面寫了很多對我來說很有挑戰的歌，好幾首歌幾乎都是在跨過自己的限制。」也因此方Q對即將到來的新專輯格外有信心，掛保證：「這次的作品一定會讓大家更期待！」

為了讓聲音和體能在演唱會當天達到理想狀態，宇宙人也啟動了嚴格的身體控管計畫。小玉全面進入了禁冰、無糖、無炸物模式，就連天氣再熱也只敢喝溫水，他笑說：「現在最痛苦的不是逼自己早睡，是不能喝冰的！」。方Q則必須與長年養成的宵夜習慣展開「意志力拉鋸戰」，他說：「以前練完團一定會想吃點東西，現在為了維持狀態只能忍住。」阿奎則刻意控制咖啡因攝取，深怕影響作息，「不管多想睡都不敢喝。」



