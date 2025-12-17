宇宙人備戰開唱不忘慶生 壞特預告多組嘉賓助陣

（中央社記者王心妤台北17日電）宇宙人「α：回到未來1986」演唱會將於20日在台北小巨蛋登場，雖然積極排練中，他們仍為成員方Q慶生；而歌手壞特將於28日在Zepp New Taipei開唱，預告有多組嘉賓助陣。

宇宙人除了積極練團也展開練舞，今天正好是方Q生日，團員特別安排慶生驚喜，準備鐵琴、三角鐵、爵士鼓、麥克風等多種道具讓方Q「抓周」。方Q也將生日願望留給演唱會，希望能跟歌迷玩得開心，同時期待新專輯有好成績。演唱會尚有零星票券販售中。

壞特月初推出新專輯「界線」，從企劃、溝通到最後產出作品，全都一手包辦，她笑說是包辦了歌手跟經紀人的身分，也是新的挑戰，讓她在這2年快速成長。

對於月底的演唱會，壞特預告會有3至4名嘉賓，也會組女子樂團登場，展現更多女力，「我希望能做出一個，從我心裡面唱出來、真誠表達、能夠傳遞能量的演出，前提是我不能太累、太耗能，這也是我一直在練習的事。」（編輯：李亨山）1141217