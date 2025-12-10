宇宙人備戰10天後小巨蛋開唱！ 全團進入超狂嚴格控管身體

宇宙人10天後將登上台北小巨蛋開唱，他們甫結束日本全新專輯的錄製行程，絲毫沒有喘息空間，立刻無縫接軌投入萬人演唱會的密集備戰，正式展開「新專輯＋演唱會」雙線作戰模式。主唱小玉直言：「現在的生活不是在練團，就是在去練團的路上！」三人被高壓行程推至極限，卻也因此催生出最強大的創作能量。

談及這段極限衝刺期，團員們表示，疲憊感主要來自於頻繁切換狀態，才剛從錄音室的細膩要求中抽身，就要立刻投入演唱會排練的體力與走位協調。尤其身為二寶爸的阿奎更是壓力爆表，他笑稱自己正在挑戰「魔鬼三線作戰」：除了專輯製作與演唱會練團，回家還得應付孩子們的體力挑戰，休息時間被壓縮到極限，更被小玉戲稱是「極限體能王」。阿奎也坦言，回到家後手機都還沒滑就直接睡著，隔天起來還以為昨天是夢，「最累的不是身體，而是腦袋一直在切換狀態，一下要想節奏，一下要處理家裡的事，到後來真的會有點當機。」

為了讓聲音和體能在台北小巨蛋演唱會當天達到理想狀態，宇宙人也啟動了嚴格的身體控管計畫。小玉全面進入了禁冰、無糖、無炸物模式，就連天氣再熱也只敢喝溫水，他笑說：「現在最痛苦的不是逼自己早睡，是不能喝冰的！」。方Q則必須與長年養成的宵夜習慣展開「意志力拉鋸戰」，他說：「以前練完團一定會想吃點東西，現在為了維持狀態只能忍住。」阿奎則刻意控制咖啡因攝取，深怕影響作息，「不管多想睡都不敢喝。」