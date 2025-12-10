宇宙人備戰12/20小巨蛋演唱會 笑喊禁喝冰飲最困難
（中央社記者王心妤台北10日電）樂團宇宙人將於20日在台北小巨蛋舉辦「α：回到未來1986」演唱會，他們剛結束日本錄音行程就投入團練，主唱小玉笑說，現在生活都在練團，而最難的部分是禁喝冰飲。
宇宙人表示，這段時期的壓力源自於要頻繁切換狀態，剛離開錄音室就要投入演唱會的練習，身為2寶爸的成員阿奎更表示壓力大，笑喊現在是「魔鬼3線作戰」，練團要體力，回家面對孩子更是體力挑戰，更不時突然睡著，「最累的不是身體，而是腦袋一直在切換狀態，一下要想節奏，一下要處理家裡的事，到後來真的會有點當機。」
小玉透過不斷轉換狀態發現聲音變化，也喜歡藉由寫歌挑戰自己的聲音極限，在製作過程完成原本做不到的事情，像是當年寫「藍色的你」時就刻意挑戰高音域，「那張專輯裡面寫了很多對我來說很有挑戰的歌，好幾首歌幾乎都是在跨過自己的限制。」
對於演唱會，宇宙人也進入飲食控制階段，小玉禁冰、禁糖、禁炸物模式，天天都是喝溫水，「最痛苦的不是逼自己早睡，是不能喝冰的。」方Q則說：「以前練完團一定會想吃點東西，現在為了維持狀態只能忍住。」（編輯：李亨山）1141210
