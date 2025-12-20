宇宙人台北小巨蛋開唱 場館加派警力戒備

（中央社記者王心妤台北20日電）宇宙人今晚在台北小巨蛋舉辦「α：回到未來1986」演唱會，由於前一晚在台北市發生隨機傷人事件，台北市警察局松山分局派遣警力到小巨蛋周邊加強戒備、維護治安。

台北捷運台北車站、中山站周邊昨晚發生隨機傷人事件，造成多人死傷，而宇宙人今晚開唱，共有約一萬名歌迷，台北市警察局松山分局派遣警力，並手持長槍繞行場館周邊加強巡邏戒備。

今晚演唱會，告五人、麋先生、楊貴媚、嚴藝文、鍾欣凌、楊乃文等人致贈花籃祝賀，告五人的祝賀牌更打趣寫上：「學長們好！你們回到未來1986，我們還沒出生，沒辦法當嘉賓，可惜了！祝 演唱會順利大成功。」（編輯：李亨山）1141220