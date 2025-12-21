宇宙人吃湯圓慶功迎冬至 萬人慶生小玉好感動

演唱會安可時，為宇宙人主唱小玉慶生40歲，萬人齊唱生日快樂。（相信音樂提供）

金曲樂團宇宙人昨（20日）以【vivo x 宇宙人［α：回到未來1986］台北小巨蛋演唱會】圓滿收官，萬名粉絲從開場嗨到最後一刻。演唱會尾聲更拋出震撼彈，宣布第006號全新專輯將於明年登場，全場尖叫聲瞬間破表。慶功受訪時，團員也應景冬至補身，期許新作推出後人氣與話題度同步起飛。

第4度登蛋的宇宙人火力全開，氣勢之外也藏著溫馨時刻。演唱〈往前〉時播放的影像讓團員差點落淚，他們透露畫面拍攝於日本錄音期間，並同步宣布新專輯消息。小玉分享創作注入全新嘗試，希望一聽就能感受到前進的能量；方Q則開心能在日本進行同步式類比錄音，帶來更有現場感的vibe；阿奎期待以120分的狀態回應歌迷一路支持。

廣告 廣告

宇宙人台北小巨蛋演唱會圓滿結束，慶功宴端出湯圓應景過冬至。（相信音樂提供）

安可橋段驚喜連連，宇宙人加碼〈Hey〉，阿奎與方Q化身「暖壽主持人」，號召萬名宇宙友提前為即將迎來40歲的小玉慶生。阿奎感性致詞，回憶多年來因工作忙碌少有慶生的遺憾，這回特別準備驚喜送上祝福，台北小巨蛋瞬間化為巨型生日派對。小玉感動表示這是人生中最多人一起過的生日，卻害羞地忍住眼淚。

演唱會後慶功，宇宙人準備象徵好兆頭的湯圓，呼應冬至「吃湯圓長一歲」的傳統，也寓意新專輯圓滿順利。團員期待新作推出後好評不斷、紅遍大街小巷，紅白湯圓象徵金銀滿堂、好運齊發。隨著第006號新專輯揭開序章，宇宙人也宣告全新宇宙篇章即將全面啟動。

更多鏡週刊報導

宇宙人第4度攻蛋！未來感舞台震撼升級 邀李心潔站C位3人「爭寵」笑翻

倒數3天宇宙人小巨蛋演唱會最後備戰 方Q生日抓周埋舞台伏筆

拍MV定情／拍MV結緣新戲定情 女星閃婚前男團偶像升格新手媽