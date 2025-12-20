宇宙人嗨到撒「鈔票」！唱上癮停不下來二度安可

【緯來新聞網】宇宙人今晚（20日）在台北小巨蛋開唱驚喜連發，演唱〈好野〉一曲時，突然天降「鈔票」貼紙，要全場宙友一起變有錢人，歌迷們開心瘋搶，主唱小玉笑言，「祝福大家明天變有錢」。而這首歌在歌迷間有個神祕傳說，是每逢抽獎或發票兌獎前，只要聽〈好野〉必定中獎。

小玉是邊彈邊唱，帥氣。（圖／記者陳明中攝）

宇宙人除找女神李心潔當嘉賓，也找來高中夥伴「白河幫」合體熱舞演出後，貝斯手方Q帥氣solo登場，全場齊聲高喊「學長」，將把氣氛炒到最高點，邊捲起袖子、解開領帶，深情演唱張信哲〈愛如潮水〉，搭配白河幫八零年代復古舞蹈與水晶球燈光效果，瞬間把小巨蛋變成最狂的「巨蛋大舞廳」。



方Q笑說，這段表演有兩個人很緊張，一個是他的歌唱老師、另一個是媽媽，因為有粉絲在留言問他演唱會solo橋段「是不是要表演吞劍」？他意外收到媽媽電話，溫馨提醒他不要做危險的事。

宇宙人相當投入在舞台上。（圖／記者陳明中攝）

小玉再次介紹白河幫成員，其中舞蹈老師羽信曾被Po上Threads、受封「最帥高中班導」，該則發文突破10萬人按讚，堪稱是流量王。



適逢聖誕節將近，阿奎演唱〈心向夏天〉時，特別加入插畫家老婆「33」打造的聖誕元素插畫視訊，透露兒子「小虎」已到了相信聖誕老公公的年紀，因此演唱會特別準備一段聖誕老人寄來的影片送給寶貝。

方Q（中）盡情演唱，最帥高中老師（左）在旁搶鏡。（圖／記者陳明中攝）

安可帶來萬人大合唱〈往前〉、〈不曾寧靜的夜〉，演唱完〈如果我們還在一起〉；最後唱上癮，二度安可上場，加碼獻唱〈Hey〉，阿奎、方Q和團隊們更巧在旋律中融入〈生日快樂歌〉，為明年初生日的小玉暖壽，萬人大喊「生日快樂」，氛圍溫馨動人，以〈這就是我愛你的方法〉為演唱會畫下完美句點。

小玉是摩羯座。（圖／記者陳明中攝）

