宇宙人嗨開睡衣趴！見台下「幾乎都女生」害羞了：不寧靜的夜

娛樂中心／蔡佩伶報導

金曲樂團宇宙人升級版2.0 ，即將在12月20日（六）於台北小巨蛋舉辦「 α：回到未來1986」演唱會，雖然三人正全力投入練團準備演唱會，但他們也趁空檔現身「不眠夜睡衣派對」，宇宙人表示「第一次演出台下全部都穿著睡衣，太酷了！希望今晚大家都能享受這場不寧靜的夜。」，而團員方Q因為全場幾乎都是女生，讓他瞬間害羞到不行，「原來這就是理工科女生的視角、萬綠從中一點紅的感覺！」。

宇宙人嗨開睡衣趴。（圖／相信音樂提供）

宇宙人在活動上獻唱〈你的樣子〉、〈藍色的你〉，以及近百萬點擊新歌〈不曾寧靜的夜〉，帶領全場觀眾隨著旋律搖擺，度過越夜越美的睡衣之夜，看到台下歌迷全都穿著睡衣，宇宙人笑稱：「大家太放鬆了，好像隨時都能直接睡在現場！」談到睡衣派對經驗，他們坦言雖然沒真正參加過，不過每一次站上舞台，都像置身萬人派對，開心喊話「今年底我們也要在小巨蛋辦一場最大的派對」。

宇宙人初次體驗睡衣趴，笑喊像是在客廳開唱。（圖／相信音樂提供）

在演出中，宇宙人也談到失眠問題，其中團員小玉表示每天都會使用抗噪耳機，不過不會聽音樂，「不然會覺得在工作」，方Q則會使用蒸氣眼罩來放鬆自己，認為「熱熱的很放鬆」，還一度購買能夠模擬日光的高科技眼罩來使用，至於剛升格為二寶爸阿奎則笑喊每天練團、顧小孩兩邊跑，因此完全沒有失眠困擾，還打趣表示如果團員睡不著，可以到他家顧小孩。

宇宙人開唱，全場粉絲隨音樂搖擺。（圖／相信音樂提供）

