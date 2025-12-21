宇宙人四度攻蛋！ 唱到一半天降「鈔票雨」粉絲瘋搶

台北市 / 綜合報導

金曲樂團宇宙人昨(20)日第四度在台北小巨蛋舉辦演唱會，吸引許多粉絲入場觀看，沒想到表演到一半，現場突然降下鈔票雨，讓觀眾又驚又喜。

畫面中可以看到，觀眾看到玩具鈔票馬上舉起手瘋搶，臉上滿是笑容，氣氛十分熱鬧。而當時宇宙人在台上演唱的歌曲，據粉絲之間流傳，只要在抽獎或是兌發票前聽這首歌，就會中獎。為了呼應這個神祕傳說，宇宙人才特別準備這個橋段，滿足粉絲之餘，也幽默祝福大家，明天一起變有錢。

原始連結







更多華視新聞報導

李心潔來台當宇宙人當嘉賓 演唱會變表白大會

王功漁火節6/28登場 動力火車、宇宙人熱力開唱

王功漁火節登場 8分鐘煙火+樂團演唱 嗨翻現場

