宇宙人小巨蛋倒數！竟現身「睡衣派」 見滿場女生害羞臉紅

宇宙人攻蛋倒數。相信音樂提供

金曲樂團宇宙人即將在12月20日於台北小巨蛋舉辦升級版2.0「vivo x 宇宙人α：回到未來1986」演唱會，3人近期全力投入練團準備，難得從滿檔行程中抽空，現身粉絲期待已久的「不眠夜睡衣派對」，以最Chill的姿態呈現新歌〈不曾寧靜的夜〉的深夜浪漫。

復古睡衣趴放鬆享受

派對現場以滿滿復古風格佈置，宛如一秒穿越回到1986年。宇宙人驚喜表示：「第一次演出台下全部都穿睡衣，太酷了！希望今晚大家都能享受這場不寧靜的夜。」方Q更笑稱一踏進場就被震懾，因為現場「幾乎全是女生」，讓他瞬間害羞到語無倫次，「原來這就是理工科女生的視角，萬綠從中一點紅」。

廣告 廣告

當晚宇宙人帶來〈你的樣子〉、〈藍色的你〉與近百萬點擊新歌〈不曾寧靜的夜〉，全場睡衣裝扮跟著節奏搖擺。他們笑說：「大家太放鬆了，好像隨時都能直接睡在地板！」雖然三人都沒真正參加過睡衣派對，但形容每一次登台都像置身萬人狂歡，「今年底要在小巨蛋辦的，就是最大的一場派對」。

宇宙人在派對上與粉絲同樂。相信音樂提供

談到團內「秒睡王」，團員一致票選小玉與阿奎奪冠。跟著孩子作息的阿奎坦言，現在反而怕在演唱會上打瞌睡，「平常8、9點就睡覺，如果慢歌太陶醉，很怕不小心睡著！」方Q也爆料：「以前練團，小玉可以直接睡在地板，旁邊彈吉他都吵不醒。」小玉本人則大方承認，自己曾在公園聊天聊到睡著。

此外，三人也公開各自的「失眠救星」。小玉是抗噪耳機重度依賴者，「每天都會開抗噪，但不聽音樂，不然會覺得在工作」。方Q則靠蒸氣眼罩舒壓，還買過能模擬日光、透過App控制的高科技眼罩，非常重視睡眠品質。而身為新手二寶爸的阿奎則完全沒失眠困擾：「每天練團又顧小孩，累到隨時能睡！」甚至笑說，「如果團員失眠，歡迎來我家顧小孩，保證一下就睡著」。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／鄧紫棋真的要來了！經紀人「17字」回應明年大巨蛋開唱

獨家／李翊君攻蛋後再爆喜訊！傳巡演明年南征高雄 經紀人回應了

直擊／魏如萱爆「母子戀」後首度在台公開演出！自信喊話：我就是能屈能伸