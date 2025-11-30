宇宙人小巨蛋倒數20天 先開派對「台下全穿睡衣」

【緯來新聞網】金曲樂團宇宙人小巨蛋演唱會「 α：回到未來1986」進入倒數20天，三人最近正全力投入練團，難得從滿檔行程中抽身，他們特別現身「不眠夜睡衣派對」，以最chill姿態呼應新歌〈不曾寧靜的夜〉的深夜浪漫。派對現場以滿滿復古質感佈置，宛如一秒「回到未來1986」，宇宙人分享：「第一次演出台下全部都穿著睡衣，太酷了！希望今晚大家都能享受這場不寧靜的夜。」方Q更笑稱一踏進派對就被嚇到，因為全場幾乎都是女生，讓他瞬間害羞到不行，「原來這就是理工科女生的視角、萬綠從中一點紅的感覺！」

宇宙人現身「不眠夜睡衣派對」，台下粉絲全穿睡衣。（圖／相信音樂提供）

宇宙人在活動上獻唱〈你的樣子〉、〈藍色的你〉，以及近百萬點擊新歌〈不曾寧靜的夜〉，帶領全場觀眾隨著旋律搖擺，一起度過這個越夜越美、越Chill越醒的睡衣之夜。看到台下歌迷全都穿著睡衣，宇宙人笑稱：「大家太放鬆了，好像隨時都能直接睡在現場！」談到睡衣派對經驗，他們也坦言雖然沒真正參加過，但每一次站上舞台，都像置身萬人派對。「今年底我們也要在小巨蛋辦一場最大的派對！」



說到團內的「秒睡王」，團員一致票投小玉與阿奎，阿奎因跟著小孩作息都非常早睡，現在反而擔心：「我最怕在演唱會上睡著！」他笑說，平常八、九點就睡了，「如果演唱會慢歌太陶醉，很怕真的一不小心睡著，只能逼自己集中精神。」方Q則爆料：「以前練團時，小玉可以直接睡在地板，旁邊有人彈吉他也不會醒。」小玉也承認曾在公園聊天聊到睡著。

宇宙人小巨蛋演唱會「 α：回到未來1986」進入倒數20天。（圖／相信音樂提供）

嗨爆不寧靜的夜，三人也公開各自的失眠救星，小玉是抗噪耳機重度使用者：「每天都會開抗噪，不聽音樂，不然會覺得在工作。」白噪音他也試過，但他自己完全沒用。方Q則是很需要蒸氣眼罩：「熱熱的很放鬆。」他還曾買過能模擬日光的高科技眼罩，有 LED 會在眼皮裡亮，連起床時間都是 App 計算，非常注重睡眠健康。至於新晉二寶爸阿奎則完全沒失眠困擾：「每天練團、顧小孩，累到可以隨時睡著！」他還笑說，如果團員失眠，「歡迎來我家顧小孩，保證很好睡！」



「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」將於12月20日台北小巨蛋登場，尚有零星票券販售中。

