宇宙人小巨蛋演唱會倒數10天 阿奎挑戰極限小玉禁冰護嗓

金曲樂團宇宙人台北小巨蛋演唱會倒數10天。（相信音樂提供）

宇宙人20日將在台北小巨舉辦「α：回到未來1986」演唱會，倒數10天關鍵衝刺期，主唱小玉直言：「現在的生活不是在練團，就是在去練團的路上！」三人甫結束日本全新專輯的錄製行程，立刻無縫接軌投入密集備戰，被高壓行程推至極限，也因此催生出最強大的創作能量。

尤其身為二寶爸的阿奎壓力爆表，他笑稱自己正在挑戰「魔鬼三線作戰」，除了專輯製作與演唱會練團，回家還得應付孩子們的體力挑戰，休息時間被壓縮到極限，更被小玉戲稱是「極限體能王」。阿奎坦言，回到家後手機都還沒滑就直接睡著，隔天起來還以為昨天是夢，「最累的不是身體，而是腦袋一直在切換狀態，一下要想節奏，一下要處理家裡的事，到後來真的會有點當機。」

廣告 廣告

宇宙人日本錄完新專輯直奔練團室。（相信音樂提供）

日前在演唱全新百萬點擊歌曲〈不曾寧靜的夜〉時，小玉也意外曝光自己的聲音進化史，笑說：「其實我以前是沒有假音的！」他坦言習慣透過創作來讓自己歌唱能力進化，「我很喜歡藉由寫歌去挑戰我的唱歌極限，在製作的過程裡逼自己完成原本做不到的事」。

小玉以經典歌曲〈藍色的你〉為例，從那時開始，他就刻意在旋律中加入難度極高的音域，《理想狀態》這張專輯算是集大成之作，「那張專輯裡面寫了很多對我來說很有挑戰的歌，好幾首歌幾乎都是在跨過自己的限制。」也因此方Q對即將到來的新專輯格外有信心，掛保證：「這次的作品一定會讓大家更期待！」

為了讓聲音和體能在演唱會當天達到理想狀態，宇宙人也啟動了嚴格的身體控管計畫。小玉全面進入了禁冰、無糖、無炸物模式，只喝溫水，他笑說：「現在最痛苦的不是逼自己早睡，是不能喝冰的！」方Q與長年養成的宵夜習慣展開意志力拉鋸戰，他說：「以前練完團一定會想吃點東西，現在為了維持狀態只能忍住。」阿奎則刻意控制咖啡因攝取，深怕影響作息，「不管多想睡都不敢喝。」演唱會12月20日台北小巨蛋登場，尚有零星票券販售中。

更多中時新聞網報導

70歲孟飛攜馬妞拍短影音當網紅

趙震雄犯罪黑料被挖出 《信號2》恐受影響

MLB》國民送出費雷爾 跟水手換兩潛力股