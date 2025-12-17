宇宙人小巨蛋開唱倒數三天 巧遇方Q生日舉辦「抓周儀式」

宇宙人演唱會倒數三天，恰巧碰到方Q生日。（圖／相信音樂提供）

宇宙人[ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會倒數三天，團員們進入備戰模式，除了密集練團，這次更加入「練舞」行程。延續去年與高中夥伴白河幫在舞台上的完美默契，雙方再度合體，共同排練全新橋段，為演出增添更多看點。正逢團員方Q生日，團員們在排練後悄悄安排驚喜，替他舉辦「宇宙人21週年抓周儀式」，預測他在演唱會上可能展現的神祕橋段，幾位大男孩全程插科打諢，讓現場笑聲不斷。

方Q去年在《α：回到未來》20週年演唱會上，以氣勢十足的Bass Solo掀起高潮，今年他透露想帶來與以往不同的表演方式，笑說：「去年大家看到我酷酷的那一面，這次我想給自己一個挑戰，帶來更意料之外的表演。」阿奎也補充：「方Q最近靈感多到我們跟不上，所以乾脆讓他抓周，直接把所有可能的元素一次讓他選。」小玉則笑說：「感覺他每一樣都玩得很投入，有點怕他到時候全部都想搬上舞台。」

這場「宇宙人20+1週年抓周儀式」道具相當豐富，包含鐵琴、三角鐵、爵士鼓、麥克風等多種道具，還有蛇玩偶等奇妙物件製造反差效果。方Q一看到蛇玩偶立刻興沖沖地拿起來甩，小玉立刻笑說：「完蛋了，他是不是要台上『與小龍共舞』？還是要表演「抓龍」？」白河幫也打趣說：「方Q今年的狀態看起來興致高昂，我們大家都很期待他要玩什麼。」方Q逐一把玩所有道具後，最後選定「麥克風」，為演唱會埋下伏筆。

提到今年的生日願望，方Q第一時間就把心願留給演唱會：「希望12月20日的演唱會，宙友們一起嗨到爆！」同時也為即將推出的新專輯許下好運。宇宙人目前全力衝刺準備，團隊表示希望歌迷能感受到他們的投入與玩心。

