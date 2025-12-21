宇宙人小玉向AI問姻緣 另一半明年現身

「金曲樂團」宇宙人20日在台北小巨蛋舉辦的「α：回到未來1986」演唱會圓滿落幕，會後慶功應景吃湯圓過冬至，期待好運連發。主唱小玉被吉他手阿奎設計在演唱會上幫他提前慶生，祝他早日找到靈魂的另一半，他坦言，私下問過ChatGPT什麼時候會有另一半，答案是「2026年下半年開始出現！」

1月2日生日的小玉，過去一直沒有慶生習慣，突在演唱會上收到慶生祝福，讓他內心感動，但覺得在台上哭會害羞，所以刻意忍住眼淚。他透露，生日那天剛好有安排工作，會找機會跟團員、同事吃飯。

至於AI預言明年出現另一半，小玉則說，宇宙人明年有新專輯計劃，上半年會很忙，真的很難去分心，所以理想型是「希望她懂我的工作在幹嘛就夠了」。一旁阿奎已婚還有兩個小孩，把工作跟家庭都兼顧好，小玉敬佩的說：「阿奎在成熟的道路上，我還沒有。」

貝斯手方Ｑ事前預告要在演唱會上嘗試新挑戰，被網友問是不是要吞劍，媽媽也致電提醒他要小心，他前晚首次獨唱〈愛如潮水〉，表現不錯，他事後笑說，這次挑戰唱歌「最緊張的兩個人，一個是我的歌唱老師、一個是我媽」，小玉則直言：「真的想過要讓他吊鋼絲，沒想到他選了最危險的唱歌」。