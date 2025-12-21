宇宙人小玉舞台上忍淚 自曝靈魂伴侶「明年會出現」

宇宙人小巨蛋演唱會圓滿落幕。（圖／相信音樂提供）

宇宙人 [α：回到未來1986] 小巨蛋演唱會昨（20日）圓滿落幕，舞台上全場為明年初生日的主唱小玉慶生，會後接受訪問時，小玉表示：「真的很感動，特別是阿奎記得我說過的話，還寫成一段話給我，我們家也比較少在慶生，但在台上哭有點害羞，所以有忍住眼淚。」

小玉透露生日那天剛好要工作，會找機會跟團員、同事吃飯。聊到關於靈魂的另一半，阿奎爆料小玉有去問過AI，小玉說：「上面預測我2026年下半年開始出現！」至於條件他則說：「希望對方懂我這份工作在幹嘛就夠了。」像是最近同時準備演唱會跟新專輯，真的很難去分心，讓一旁的阿奎笑說：「我有老婆跟兩個小孩耶！」小玉則馬上表達對阿奎的敬意。

受訪時宇宙人也準備了象徵好兆頭的甜點「湯圓」，不僅應景冬至「吃湯圓長一歲」的傳統習俗，更暗藏對新專輯的滿滿期許。團員們期待新專輯推出後，人氣與話題度能好評不斷，紅白湯圓分別代表金和銀，寓意財富滿堂、好運齊發，也象徵演唱會圓滿落幕。

全場為即將生日的小玉慶生。（圖／相信音樂提供）

