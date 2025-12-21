宇宙人小玉被慶生感動想哭 被預言靈魂伴侶明年現身

宇宙人昨晚慶功受訪，也應景過冬至吃湯圓（相信音樂提供）

「金曲樂團」宇宙人昨（20日）晚「α：回到未來1986」演唱會圓滿落幕，會後慶功也應景過冬至吃湯圓。主唱小玉被吉他手阿奎設計在演唱會上幫他提前慶生，祝他早日找到靈魂的另一半，令他相當驚喜，他坦言，私下也問過chatgpt什麼時候會有另一半，答案是2026年下半年會出現。

小玉1月2日生日，過去一直沒有慶生習慣，突在演唱會上被慶生祝福，內心感動，但覺得哭會害羞所以刻意忍住情緒。他說這次生日當天應該有安排工作，會找機會跟團員吃飯。

廣告 廣告

宇宙人阿奎在演唱會上號召粉絲幫小玉提前慶生。（相信音樂提供）

至於靈魂另一半被AI預言明年出現，他則說，宇宙人明年有新專輯計劃，上半年會很忙，未來另一半條件「希望她懂我的工作在幹嘛就夠了」。一旁阿奎已婚還是兩寶爸，把工作跟家庭都兼顧好，小玉則坦言，「阿奎在成熟的道路上，我還沒有。」

貝斯手方Ｑ事前預告要在演唱會上嚐試新挑戰，被網友問是不是要吞劍，媽媽也致電提醒他要小心，他昨首次獨唱〈愛如潮水〉，事後笑說「最緊張的兩個人，一個是我歌唱老師、一個是我媽」。小玉直言：「真的想過要讓他吊鋼絲，沒想到他選了最危險的唱歌」。

更多中時新聞網報導

宇宙人開唱鬧心結 3人為李心潔狂爭寵

自律神經失調 AI輔助檢測

張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉