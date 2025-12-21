宇宙人小玉被爆料用ChatGPT找另一半 笑曝：2026下半年會出現

樂團宇宙人20日4度登台北小巨蛋，舉辦《vivo x 宇宙人 α：回到未來1986 演唱會》，吸引萬名粉絲湧入朝聖。主唱小玉即將在明年1月2日迎來40歲生日，團員們也提前替小玉準備驚喜橋段，讓小玉感動到一度看起來快落淚，會後受訪時，小玉坦言，當下真的很感動，但覺得在舞台上哭有點害羞，所以有忍住眼淚。

樂團宇宙人20日4度登台北小巨蛋，舉辦《vivo x 宇宙人 α：回到未來1986 演唱會》。（圖／相信音樂 提供）

阿奎昨天在台上感性表示，他記得小玉說過，在過年出生的人，總是比較少慶生的機會，「但在這即將來臨的特別的40歲，我們這一群從15歲就認識的夥伴決定給你一個大驚喜，希望你有感受到我們滿滿的祝福。」還特別祝福小玉趕快找到靈魂的另一半。

廣告 廣告

小玉受訪時坦言，當下心裡真的很感動，平常自己也不會主動過生日，「特別是阿奎記得我說過的話，還寫成一段話給我，我們家比較沒有在過生日，但在舞台上哭有點害羞，所以有忍住眼淚。」不過他透露，40歲生日那天剛好有相當重要的工作，但會找機會跟團員以及請同事吃飯。

宇宙人在演唱會上提前替主唱小玉慶生，讓他內心感動不已。（圖／相信音樂 提供）

談及靈魂的另一半目前進度如何，一旁的阿奎爆料說，小玉還特別為此付費去問ChatGPT，小玉笑說，「它預測2026年下半年會開始出現（另一半）！」那會希望這位靈魂伴侶擁有什麼樣的條件，小玉說：「希望對方懂我這份工作在幹嘛就夠了，因為這個就夠難了。」

小玉也有感而發表示，他近期同時需要準備演唱會跟新專輯，如果真的有另一半可能也會忙到很難去分心，這時一旁的阿奎秒回：「我有老婆跟兩個小孩耶！」笑翻全場。小玉也馬上回：「所以我很敬佩你啊！」並稱讚阿奎已經走到很成熟的道路上。

宇宙人也在慶功時準備象徵好兆頭的甜點「湯圓」，不僅應景冬至「吃湯圓長一歲」的傳統習俗，更暗藏對新專輯的滿滿期許。團員們期待新專輯推出後，人氣與話題度能好評不斷。而隨著第006號新專輯正式揭開序章，宇宙人也宣告，屬於他們的全新宇宙篇章，正準備全面啟動。

宇宙人慶功應景冬至吃湯圓，許願人氣與話題紅不讓。（圖／相信音樂 提供）

延伸閱讀

宇宙人曝台灣感性「秘密基地」 阿奎半夜使壞誤闖公墓超驚險

宇宙人小玉北漂十年搬七次家 曾住頂樓加蓋團員冷到崩潰

宇宙人小玉39歲了！終於大方公開「喜訊」