宇宙人小玉迎40歲求找到女朋友 付費問ChatGPT答案揭曉

【緯來新聞網】「宇宙人」昨（20日）舉行《α：回到未來1986》演唱會，吸引萬名粉絲朝聖、圓滿落幕，會後接受訪問時，被驚喜提前暖40歲壽的小玉坦言內心很感動，但大直男總是彆扭「舞台上哭很害羞」。在舞台上獲得找到靈魂伴侶的祝福，他承認自己使用付費版ChatGPT算命，被告知「2026下半年會碰到」，還笑稱若是上半年就先遇到，或許會先hold住等到7月1日。

宇宙人吃湯圓開心慶功。（圖／記者陳明中攝）

演唱會成了巨型生日派對，小玉生日在元旦的隔天，所以親友們通常都放完假期各自忙碌，鮮少在慶生，像是40歲的生日當天，宇宙人同樣要工作。聊到關於靈魂的另一半，他的最基本條件：「希望對方懂我這份工作在幹嘛就夠了。」顏值不需要？他似乎很有感地認為，光要被理解自身工作就是很困難的事情。



新專輯就在來的路上，小玉上半年的確沒時間談戀愛，不過沒女友也沒關係，隨著年紀增長，「這幾年跟團員感情變好，會想請大家吃飯」，當然不是指過去關係差，而算是一種更珍惜這樣的緣分，一旁的方Q則爆料「因為他現在有店可以去了」，小玉坦言有投資一間酒吧，偶爾也會到現場當服務生幫忙。



阿奎終於和心中女神李心潔合作，在台上所有演出照，眼神衝蠻愛心，「真的是有種夢想成真，演唱的這2首歌我都很喜歡，在台東的（演出遇到的）時候，還到前台去看她的演出，起雞皮疙瘩非常感動，今天可以離她那麼近、幫她和聲，沒想過會圓夢」。

方Q（左）和阿奎（右）祝福小玉找到好對象。（圖／記者陳明中攝）

