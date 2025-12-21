宇宙人小玉鬆口另一半！攻蛋演唱會「公開重大喜訊」時間點在明年

記者徐珮華／台北報導

宇宙人「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會昨（20）日圓滿落幕，吸引萬名粉絲湧入朝聖，現場氣氛從開場一路沸騰到最後一刻。演唱會尾聲，宇宙人驚喜宣布第006號全新專輯將在明年跟大家見面；會後慶功受訪時，他們也應景過冬至補身習俗，準備分別代表金和銀的紅白湯圓，期許新專輯一推出，人氣與話題度都能萬眾矚目。

宇宙人「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會完美落幕。（圖／相信音樂提供）

宇宙人4度攻蛋火力全開。小玉表示，新專輯在創作上注入許多全新嘗試與突破，旋律與編曲想法都與以往不同。方Q說：「這次很開心可以到日本做同步式的類比錄音，大家可以聽到比較不一樣的感覺，更有現場的vibe在裡面。」阿奎則希望把最完整、最棒的狀態呈現給大家，「期待用120分的宇宙人，回應大家一路以來的支持。」

方Q（左）與阿奎（右）號召全場「宇宙友」替小玉（中）慶生。（圖／相信音樂提供）

安可橋段同樣驚喜連連，阿奎與方Q化身「暖壽主持人」，提前為明年初生日的小玉慶生。阿奎感性表示：「我記得小玉說過，在過年出生的人，總是比較少慶生的機會。的確，每年我們一起拚完年底的檔期，還有跨年的趕場，等到小玉生日那天我們都已累壞無力再慶祝了。不過今年不一樣，在這即將來臨的特別的40歲，我們這一群從15歲就認識的夥伴決定給你一個大驚喜，希望你有感受到我們滿滿的祝福。祝福你身體健康，永遠這麼才華洋溢，還有趕快找到靈魂的另一半，生日快樂！」

演唱會後受訪時，小玉直呼感動，「特別是阿奎記得我說過的話，還寫成一段話給我，我們家也比較少在慶生，但在台上哭有點害羞，所以有忍住眼淚。」他透露生日那天剛好要工作，會找機會跟團員、同事吃飯。至於關於靈魂的另一半，阿奎爆料小玉有問過AI，小玉說「上面預測我2026年下半年開始出現」，至於條件則希望對方懂他的工作就足夠。

