宇宙人成員慘遭詐騙「被盜刷十幾萬台幣」 公開手法提醒歌迷

宇宙人。（圖／相信音樂）

記者林政平報導／ 宇宙人將在12月20日登上台北小巨蛋開唱，近期推出兩首新單曲〈不曾寧靜的夜〉與翻唱梁靜茹經典歌〈彩虹〉，都在數位排行榜名列前茅，他們特別跟電台合作，策劃「Call Out電話亭」直播活動，將於11/13晚上8點在節目中無預警Call Out給幸運歌迷。團員事前還沙盤推演，預想粉絲接起電話的各種反應，笑著預告：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」

現實生活中詐騙集團太猖獗，近期聽聞太多風風火火的詐騙案件，讓三人也回想起親身經歷！方Q坦言自己真的曾被騙過「那時候假的電信公司說我中獎，結果填完資料後卡被盜刷十幾萬，我還跑去報案。當時真的很痛苦，因此痛恨詐騙集團！」小玉則屬於「不留情直接掛掉派」，因為劇情如出一轍，聽起來太尷尬了，但他也提到：「最近看了影集《回魂計》，才驚覺以前那些詐騙電話背後，可能真的是那樣的場景，想到就覺得可怕，也不會這麼氣打來的人了。」阿奎則分享自己是「溫馨好奇寶寶派」，會陪他們聊一下，看看最新的劇本寫得如何。

此次演唱會主題設定為[ α：回到未來1986 ]，也令人想起當年綜藝節目中常見的「Call Out」環節。讓宇宙人忍不住發夢，若能打一通穿越時空的電話給1986年的偶像，他們各自有不同的願望。小玉毫不猶豫選擇「流行之王」Michael Jackson，「希望他能教我跳舞和唱歌，也想對他說『You're not alone』。」方Q則會撥給他最崇拜的貝斯手Jaco Pastorius：「會勸他好好照顧身體、不要打架，也要看好自己的琴。」阿奎則笑說，想打給「1986年剛生下宇宙人們的父母」，他說：「請他們多放點音樂給小孩聽，從小養成聽音樂的習慣。」小玉和方Q立刻補充：「最好多放一些 Michael Jackson 和 Jaco Pastorius！」三人一搭一唱，逗趣互動令人彷彿看見那通跨越時空的電話真的接通。

