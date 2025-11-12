宇宙人成員遭詐騙「盜刷10幾萬」！急奔警局報案…怒揭駭人手法

記者徐珮華／台北報導

樂團「宇宙人」將於12月20日舉辦「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會，主視覺「電話亭」邀請歌迷穿越青春、重溫最純粹的音樂感動。他們也特別與Hit Fm合作，策劃「Call Out電話亭」直播活動，將於今（13）日晚間8點在節目中Call Out給幸運歌迷。團員事前還沙盤推演，預想粉絲接起電話的各種反應，笑說：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」

宇宙人突襲Call Out宙友，呼應演唱會主題。（圖／相信音樂提供）

宇宙人既期待又緊張，甚至開始預演「被誤會」的情境。小玉打趣表示：「如果對方接起來大罵我們是詐騙，我就直接唱歌給他聽，證明我們自己！不過對方可能會更懷疑是AI聲音騙人。」方Q也笑回若被掛電話，「我會稱讚他很有危機意識。」阿奎則笑說，宇宙友一向腦洞大開，「除了點歌、許願，我更期待他們會說出什麼驚人金句！」

現實生活詐騙猖獗，宇宙人近期聽聞太多詐騙案件，也回想起親身經歷。方Q坦言自己真的曾被騙過：「那時候假的電信公司說我中獎，結果填完資料後卡被盜刷十幾萬，我還跑去報案。當時真的很痛苦，因此痛恨詐騙集團！」

小玉則屬於「不留情直接掛掉派」，因為劇情如出一轍，聽起來太尷尬了，但也提到：「最近看了影集《回魂計》，才驚覺以前那些詐騙電話背後，可能真的是那樣的場景，想到就覺得可怕，也不會這麼氣打來的人了。」阿奎則分享自己是「溫馨好奇寶寶派」，會陪他們聊一下，看看最新的劇本寫得如何。

宇宙人方Q（左起）遭詐騙10幾萬，小玉與阿奎也分享遇到詐騙的反應。（圖／相信音樂提供）

演唱會主題也令人想起當年綜藝節目中常見的「Call Out」環節，若能打一通穿越時空的電話給1986年的偶像，小玉毫不猶豫選擇Michael Jackson，「希望他能教我跳舞和唱歌，也想對他說『You're not alone』。」方Q則會撥給他最崇拜的貝斯手Jaco Pastorius：「會勸他好好照顧身體、不要打架，也要看好自己的琴。」阿奎想打給「1986年剛生下宇宙人們的父母」，「請他們多放點音樂給小孩聽，從小養成聽音樂的習慣。」小玉和方Q立刻補充：「最好多放一些Michael Jackson和Jaco Pastorius！」

