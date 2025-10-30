宇宙人改編梁靜茹〈彩虹〉！ 五月天阿信回憶「像從地獄爬出來的邋遢鬼，聽見天使的歌聲」

記者林政平報導／ 《滾石撞樂隊2》讓經典再度閃耀新光！宇宙人接棒改編梁靜茹代表作〈彩虹〉，宇宙人主唱小玉說：「〈彩虹〉一直是我很喜歡的歌，歌詞就像一首詩。」這次改編，他希望在梁靜茹版本的脆弱與五月天版本的華麗之間，找到一個新的平衡，「保留詩意與張力，也加入屬於宇宙人的成熟語彙。」他笑說，成品聽起來「有點像回不去的某段青春」。吉他手阿奎則透露，五月天的編曲早已深深刻在他腦中：「這次我特別用吉他模擬弦樂與合音旋律線，算是致敬也算延續。」透過兩代作品的串連與再詮釋，宇宙人在經典之間，拉出屬於他們的情感軸線。

而〈彩虹〉這首歌當年正是梁靜茹與五月天合作的起點。主唱阿信曾在社群回憶，當時五月天還只是剛出道的學生樂團，白天上課、晚上錄音，甚至打地鋪過夜，在僅有8軌錄音設備的限制下完成整張專輯。偶爾聽見梁靜茹配唱，他們笑說：「像從地獄爬出來的邋遢鬼，聽見天使的歌聲。」阿信也坦言，那時自己只是個「業餘隊」創作者，卻意外有機會為梁靜茹寫歌，誕生了〈彩虹〉，也開啟了雙方長達數年的合作關係。此後〈燕尾蝶〉、〈寧夏〉等經典，皆出自這段滾石時期的青春相遇。

宇宙人全新單曲〈彩虹〉將於 10 月 31 日 登上各大音樂平台；他們也將於 12 月 20 日 帶來【vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會】。至於現場是否能聽到這首新作？三人笑賣關子：「來到現場就知道囉！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導