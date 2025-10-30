宇宙人改編梁靜茹彩虹 致敬經典
記者戴淑芳∕台北報導
《滾石撞樂隊2》宇宙人改編梁靜茹〈彩虹〉致敬經典，將聲音定位在梁靜茹版本的脆弱與五月天版本的華麗之間，希望保有詩意與張力的同時，加入屬於宇宙人的成熟語彙。
宇宙人改編梁靜茹的〈彩虹〉將於10月31日釋出單曲，為這首發行逾25年的經典情歌注入「大人系」氛圍。
五月天阿信坦言，當時只是個「業餘隊」創作者，卻意外獲得為梁靜茹寫歌的機會，誕生了〈彩虹〉，也開啟雙方長年的合作。
