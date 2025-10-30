宇宙人改編梁靜茹經典致敬 五月天阿信大讚「聽見天使的歌聲」

宇宙人改編天后梁靜茹的〈彩虹〉。（滾石唱片提供）

滾石唱片音樂企劃「滾石撞樂隊2」持續為經典注入新世代靈魂。預告即將於10月31日釋出的全新單曲，由金曲樂團宇宙人改編天后梁靜茹的〈彩虹〉，為這首發行逾 25 年的經典情歌注入「大人系」氛圍。

宇宙人以標誌性的都會感與細膩情緒重新詮釋，讓這道青春彩虹再度照進人心。〈彩虹〉也是梁靜茹與五月天合作的起點。主唱阿信曾在社群分享，當年五月天還是剛出道的學生樂團，白天上課、晚上錄音，經常打地鋪過夜，在只有8軌器材的情況下完成每首歌。偶爾聽見梁靜茹配唱，他們笑說像「從地獄爬出來的邋遢鬼，聽見天使的歌聲」。阿信坦言，當時只是個「業餘隊」創作者，卻意外獲得為梁靜茹寫歌的機會，誕生了〈彩虹〉，也開啟雙方長年的合作。後續如〈燕尾蝶〉、〈寧夏〉等經典，皆源自這段滾石時期的青春相遇。

主唱小玉表示：「〈彩虹〉一直是我很喜歡的歌，尤其歌詞就像一首詩一樣。」這次改編的方向，他將聲音定位在梁靜茹版本的脆弱與五月天版本的華麗之間，希望保有詩意與張力的同時，加入屬於宇宙人的成熟語彙。他笑說：「最後成果有點像回不去的某段青春。」吉他手阿奎也提到：「五月天的編曲早已深深烙印在我腦海，這次特別用吉他模擬弦樂與合音的旋律線。」

