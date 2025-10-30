宇宙人改編梁靜茹〈彩虹〉致敬經典 阿信憶初合作：聽見天使的歌聲

滾石唱片重量級企劃「滾石撞樂隊2」將於31日釋出的全新單曲，由金曲樂團宇宙人改編天后梁靜茹的〈彩虹〉，為這首超過25年的情歌名作增添「大人系」都會氛圍。宇宙人以細膩情緒重新詮釋，讓青春記憶中的彩虹再度觸動人心。

滾石唱片重量級企劃「滾石撞樂隊2」將於31日釋出的全新單曲，由金曲樂團宇宙人改編梁靜茹的〈彩虹〉。（圖／ 滾石唱片 提供）

〈彩虹〉不僅是梁靜茹的代表作之一，也是她與五月天合作的起點。五月天主唱阿信曾在社群平台分享，當年五月天還是剛出道的學生樂團，白天上課、晚上錄音，常打地鋪過夜，以僅有8軌的簡陋器材完成歌曲。偶爾聽到梁靜茹配唱，他們笑稱自己像「從地獄爬出的邋遢鬼，聽見天使歌聲」。

阿信坦言，當時只是「業餘隊」創作者，卻意外獲得為梁靜茹寫歌的機會，誕生了〈彩虹〉，也開啟雙方長年合作，後續如〈燕尾蝶〉、〈寧夏〉等經典皆源自這段滾石時期的青春交會。

宇宙人主唱小玉表示，〈彩虹〉一直是他很喜歡的歌，歌詞就像一首詩。這次改編，他將聲音定位在梁靜茹版本的脆弱與五月天版本的華麗之間，試圖保留詩意與張力，同時融入宇宙人的成熟語彙。他笑說：「最終成果有點像回不去的某段青春。」吉他手阿奎則提到：「五月天的編曲早已烙印在我腦海，這次用吉他模擬弦樂與合音旋律線。」

宇宙人主唱小玉（中）表示，〈彩虹〉一直是他很喜歡的歌，歌詞就像一首詩。（圖／ 滾石唱片 提供）

在這次改編中，主唱小玉以細膩高音搭配鮮明鍵盤聲響，呈現「都會大人系」的孤獨感，既保留愛情中難以捉摸的揪心，也展現樂團編曲上的精緻與成熟。為打造精準聲響，他們邀請與Mr.Children合作的國際級混音師操刀，並特別前往日本進行節奏組同步錄音，直接在錄音室記錄最真實的演奏反應。

為了完成編曲的最後拼圖，宇宙人邀請他們喜愛的演奏家許郁瑛參與鋼琴彈奏，透過其細膩演繹，讓歌曲孤寂情緒更加契合。宇宙人全新單曲〈彩虹〉將於10月31日在各大音樂平台上架。

