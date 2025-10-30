宇宙人改編梁靜茹〈彩虹〉致敬經典 阿信憶初合作：聽見天使的歌聲
滾石唱片重量級企劃「滾石撞樂隊2」將於31日釋出的全新單曲，由金曲樂團宇宙人改編天后梁靜茹的〈彩虹〉，為這首超過25年的情歌名作增添「大人系」都會氛圍。宇宙人以細膩情緒重新詮釋，讓青春記憶中的彩虹再度觸動人心。
〈彩虹〉不僅是梁靜茹的代表作之一，也是她與五月天合作的起點。五月天主唱阿信曾在社群平台分享，當年五月天還是剛出道的學生樂團，白天上課、晚上錄音，常打地鋪過夜，以僅有8軌的簡陋器材完成歌曲。偶爾聽到梁靜茹配唱，他們笑稱自己像「從地獄爬出的邋遢鬼，聽見天使歌聲」。
阿信坦言，當時只是「業餘隊」創作者，卻意外獲得為梁靜茹寫歌的機會，誕生了〈彩虹〉，也開啟雙方長年合作，後續如〈燕尾蝶〉、〈寧夏〉等經典皆源自這段滾石時期的青春交會。
宇宙人主唱小玉表示，〈彩虹〉一直是他很喜歡的歌，歌詞就像一首詩。這次改編，他將聲音定位在梁靜茹版本的脆弱與五月天版本的華麗之間，試圖保留詩意與張力，同時融入宇宙人的成熟語彙。他笑說：「最終成果有點像回不去的某段青春。」吉他手阿奎則提到：「五月天的編曲早已烙印在我腦海，這次用吉他模擬弦樂與合音旋律線。」
在這次改編中，主唱小玉以細膩高音搭配鮮明鍵盤聲響，呈現「都會大人系」的孤獨感，既保留愛情中難以捉摸的揪心，也展現樂團編曲上的精緻與成熟。為打造精準聲響，他們邀請與Mr.Children合作的國際級混音師操刀，並特別前往日本進行節奏組同步錄音，直接在錄音室記錄最真實的演奏反應。
為了完成編曲的最後拼圖，宇宙人邀請他們喜愛的演奏家許郁瑛參與鋼琴彈奏，透過其細膩演繹，讓歌曲孤寂情緒更加契合。宇宙人全新單曲〈彩虹〉將於10月31日在各大音樂平台上架。
延伸閱讀
打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證
捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」
唐綺陽10月獅子座運勢神預言？粿粿婚變「業力爆發」全中
其他人也在看
鄭麗文批賴清德是「麻煩製造者」 民進黨：背離台灣主權與民主共識
準新任中國國民黨黨主席鄭麗文，日前接受媒體專訪時，對於兩岸關係，批評賴清德總統是「麻煩製造者」，並主張「下架台獨黨綱」。對此，民主進步黨發言人韓瑩今（30）日表示，鄭麗文身為最大在野黨主席，卻重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。韓瑩指出，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從蔡總統的四個堅持，到賴總統提出的和平四大支柱，立場清楚一致。反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告，削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來的。當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。更多新聞推薦 ● 台首例非洲豬瘟基因定序出爐 應變中心：重組株，無法確認來自中國或越南台灣好新聞 ・ 1 天前
川習會落幕 府：樂見降低單邊行為對區域衝擊
（中央社記者高華謙台北30日電）川習會今天落幕，美國總統川普會後表示未討論台灣議題。總統府發言人郭雅慧表示，樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀，也樂見像這樣能降低單邊行為對區域帶來的衝擊，台灣與美方會持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢。中央社 ・ 22 小時前
獲原住民族語言文學獎 蔡愛蓮續為族人寫故事 (圖)
教育部第9屆「台灣原住民族語言文學獎」30日在苗栗盛大頒獎，排灣族牧師蔡愛蓮（圖）以散文創作獲獎。她說，文字就是力量，要繼續為族人寫故事。中央社 ・ 1 天前
抽菸喝酒男久咳不癒 中醫推「白木耳配黑木耳」緩解秋燥
一名有菸酒習慣的爺爺因長期咳嗽困擾，在飲食中加入山藥、蓮藕及白木耳等白色食材後，喉嚨乾癢與痰濃問題明顯改善。中醫師余雅雯表示，白木耳具潤肺養陰功效，而黑木耳則養腎補血，兩者搭配食用能有效提升免疫力。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／新莊3車連環撞！恐怖撞擊瞬間曝光
快訊／新莊3車連環撞！恐怖撞擊瞬間曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
最新！新店2層樓木造樣品屋起火 濃煙密布畫面曝光
即時中心／潘柏廷報導最新消息，新北市新店區啟文路、央北二路一處2層樓木造樣品屋，今（30）日上午11時54分不明原因起火，所幸人員都已逃生，並無人受困，消防獲報後出動34台消防車、74人前往搶救；雖然現場1、2樓燃燒，但並不會蔓延，消防立即佈線搶救，並在中午12時36分將火勢控制，但詳細起火原因仍有待後續釐清。民視 ・ 1 天前
立委游顥成功爭取1.3億元經費 振興集集支線南投觀光
集集支線鐵路復駛與振興南投觀光是南投集集沿線大眾所關切的議題，南投立委游顥30日於立法院交通委員會質詢交通部及觀光署長時針對兩議題表關切，游顥指出，持續推動集集支線儘早通車，成功於今年底恢復通車至集集站，並於2026年6月全線通車，是地方民眾期盼已久的交通建設成果，更是南投觀光重啟的重要契機。游顥指出，集集支線是全台三大觀光鐵道之一，與內灣、平溪並列，不僅承載歷史記憶更具觀光價值，隧道修復完成後，預計年底可通至集集站，明年6月全線通車，集集小鎮擁有豐富的自然景觀、歷史文化與鐵道意象，若能串聯日月潭、水里、車埕等地，形成南投「山線觀光軸帶」，不僅能帶動觀光人潮，也能促進地方產業升級與就業機會，帶來長期的經濟效益。游顥建議，觀光署日月潭風管處在推廣觀光時應採整體規劃，讓集集支線復駛與周邊景區，結合台灣中區觀光圈資源整合，完整推動中台灣觀光發展。游顥進一步說明，協助南投縣府與集集水里提出的「七大亮點計畫」，包括夜間經濟與光環境營造、集集半程國際馬拉松與火車藝術節、鐵道農特產推廣活動、水里影展與音樂嘉年華、自行車道與觀景平台建設、921地震教育館周邊整建，及青年創生與地方創意計畫等，希望中央全台灣好新聞 ・ 1 天前
川習會沒提台灣！卓榮泰：我們把台灣顧好 全世界就會珍惜台灣
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導美國總統川普與中國國家領導人習近平今（30）日在南韓金海空軍基地會晤，不過這場歷時1小時40分鐘的川習會，完全沒提台灣。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
賴總統點將》罕見雙胞胎將軍！胡志華、胡中華相隔4個月都升少將
軍中有兄弟檔的將軍並不為奇，但雙胞胎飛官兄弟今年在相隔短短4個月的時間內，一前一後都晉任為空軍少將，這可是空前絕後的紀錄！賴清德總統昨在總統府主持11月的國軍將官晉任典禮，共有梁庭蔚、李振華、胡志華、羅偉中等四位上校晉任為少將，其中，賴總統在介紹胡志華時，肯定胡志華將軍是幻象戰機單機性能展示飛行員，自由時報 ・ 1 天前
非洲豬瘟案信用破產？ 卓揆3度南下 中市府：與中央合作
台中爆非洲豬瘟，農業部宣布成立10人疫調團，協助台中市釐清疫調盲點，行政院長卓榮泰，也三度南下台中應變所，這個動作被外界解讀台中市府是否「信用破產」，不過卓榮泰說，並不是疫情擴大，而是要加大疫調和防治...華視 ・ 1 天前
大都會客運606公車事故無人傷 公司致歉
大都會客運昨（三十）日下午一時十七分表示，旗下六○六路線編號EAL-1105的公車，行駛往榮總方向時，於台北市中山北路五段三七六號消防隊前發生事故。所幸事故未造成人員受傷，公司對乘客及用路人造成的不便深表歉意。大都會客運指出，經初步調查，李姓駕駛長酒測結果正常，並無超時駕駛情形，且其最近一次休假為十月二十六日，休假狀況正常。公司已將該名駕駛長列為重點輔導對象，並安排優先送往公車學院接受再教育課程，以強化安全駕駛觀念與危機應變能力。針對事故造成乘客不便，大都會客運啟動補償措施，凡搭乘該班次乘客，可撥打公司免費客服專線○八○○○五三四三四，提供姓名、聯絡電話與住址，公司將郵寄新台幣一百元超商禮券作為慰問與補償。大都會客運強調，將持續檢討事故原因，並加強駕駛長教育訓練，確保乘車 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
彰化90年爌肉飯最後一鍋今日秒殺！老店改用雞肉推新品渡難關
[Newtalk新聞] 台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，全台豬隻禁宰禁運，各地美食小吃陷入無豬肉可賣的情況，彰化知名爌肉飯業者阿泉爌肉飯今日剩下最後一鍋爌肉，吸引大量顧客上門搶購，業者指出，今天開始推出雞肉飯、雞腿便當。 受到非洲豬瘟影響，彰化市有90多年歷史的阿泉爌肉飯採分流販售，堅持到今日只剩最後一鍋爌肉，大量老饕紛紛上門搶購，導致秒殺售罄，為應對接下來無豬肉可賣，阿泉爌肉飯今日起推出期間限定的雞腿飯和雞腿便當。 彰化縣議員楊子賢也到店品嘗新推出的雞腿飯，並指出爌肉飯是彰化人早餐日常，疫情帶來挑戰，如今爌肉飯行家改賣雞腿飯，發現阿泉滷汁的靈魂滋味仍在，雞腿肉入味不乾柴。 另一家彰化知名美食「車路口肉羹」也推出「雞霸分」新品，改用清雞柳條取代豬肉，透過不同肉類取代豬肉，讓這些知名老店不至於陷入停業的窘境。查看原文更多Newtalk新聞報導養豬協會建議阿兵哥幫忙消化30萬禁宰豬！網轟：阿兵哥不是廚餘桶政院拍板刑法等修正案 故意殺人及兒虐致死判10年以上者不得假釋新頭殼 ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 4 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 1 天前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前