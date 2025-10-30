宇宙人改編經典曲〈彩虹〉 融合五月天、梁靜茹2版本

【緯來新聞網】金曲樂團宇宙人加入滾石唱片音樂企劃「滾石撞樂隊2」，改編天后梁靜茹的〈彩虹〉，為這首發行逾 25 年的經典情歌注入「大人系」氛圍，宇宙人以標誌性的都會感與細膩情緒重新詮釋，讓這道青春彩虹再度照進人心。主唱小玉表示：「〈彩虹〉一直是我很喜歡的歌，尤其歌詞就像一首詩一樣。」這次改編的方向，他將聲音定位在梁靜茹版本的脆弱與五月天版本的華麗之間，希望保有詩意與張力的同時，加入屬於宇宙人的成熟語彙。

01-宇宙人參與《滾石撞樂隊2》計畫，改編梁靜茹〈彩虹〉 。（圖／滾石唱片提供）

〈彩虹〉也是梁靜茹與五月天合作的起點，主唱阿信曾在社群分享，當年五月天還是剛出道的學生樂團，白天上課、晚上錄音，經常打地鋪過夜，在只有8軌器材的情況下完成每首歌。偶爾聽見梁靜茹配唱，他們笑說像「從地獄爬出來的邋遢鬼，聽見天使的歌聲」。阿信坦言，當時只是個「業餘隊」創作者，卻意外獲得為梁靜茹寫歌的機會，誕生了〈彩虹〉，也開啟雙方長年的合作。後續如〈燕尾蝶〉、〈寧夏〉等經典，皆源自這段滾石時期的青春相遇。



宇宙人在這次改編中，將原曲的失落感轉化為更具內省特質的氛圍。主唱小玉細膩的高音處理，搭配鮮明的鍵盤聲響，呈現出屬於「都會大人系」的孤獨感。既保留了原曲中愛情難以捉摸的揪心，同時也展現了樂團在編曲上的精緻與成熟。為了打造這種精準的樂團聲響，特別邀請與Mr.Children 合作的國際級混音師操刀混音，貝斯手方Ｑ透露：「一開始編曲 idea 是做成鋼琴主導的純 band sound 版本，圍繞著小玉的鋼琴去發展。」

