宇宙人改編〈彩虹〉！赴日本錄音 唱出「都會大人系孤獨感」

滾石唱片重量級音樂企劃「滾石撞樂隊2」持續為經典注入新世代靈魂。由金曲樂團宇宙人改編天后梁靜茹的〈彩虹〉，為這首發行逾 25 年的經典情歌注入「大人系」氛圍。宇宙人以標誌性的都會感與細膩情緒重新詮釋，讓這道青春彩虹再度照進人心。

宇宙人改編天后梁靜茹的〈彩虹〉。（圖／滾石唱片提供）

主唱小玉表示，「〈彩虹〉一直是我很喜歡的歌，尤其歌詞就像一首詩一樣。」這次改編的方向，他將聲音定位在梁靜茹版本的脆弱與五月天版本的華麗之間，希望保有詩意與張力的同時，加入屬於宇宙人的成熟語彙。他笑說：「最後成果有點像回不去的某段青春。」吉他手阿奎也提到，「五月天的編曲早已深深烙印在我腦海，這次特別用吉他模擬弦樂與合音的旋律線。」

宇宙人在這次改編中，將原曲的失落感轉化為更具內省特質的氛圍。主唱小玉細膩的高音處理，搭配鮮明的鍵盤聲響，呈現出屬於「都會大人系」的孤獨感。既保留了原曲中愛情難以捉摸的揪心，同時也展現了樂團在編曲上的精緻與成熟。

為了打造這種精準的樂團聲響，特別邀請與Mr.Children 合作的國際級混音師操刀混音，貝斯手方Ｑ透露，「一開始編曲 idea 是做成鋼琴主導的純 band sound 版本，圍繞著小玉的鋼琴去發展。」節奏組更特別前往日本進行同步錄音，在寫好譜之後直接進錄音室，記錄最直接的演奏反應。此外，為完成編曲的最後一塊拼圖，宇宙人特別邀請他們十分喜愛的演奏家許郁瑛參與鋼琴彈奏，透過其細膩的演奏，使歌曲的孤寂情緒得到了完美的契合。





