宇宙人攻蛋倒數10天！二寶爸阿奎「挑戰魔鬼行程」被稱：極限體能王

記者徐珮華／台北報導

宇宙人「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會將於12月20日登場，剛結束日本全新專輯錄製行程的他們，絲毫沒有喘息空間，立刻投入萬人演唱會密集備戰，正式展開「新專輯+演唱會」雙線作戰模式，主唱小玉直言：「現在的生活不是在練團，就是在去練團的路上！」3人被高壓行程推至極限，卻也因此催生出最強大的創作能量。

宇宙人將於12月20日舉辦攻蛋演唱會。（圖／相信音樂提供）

團員們表示疲憊感主要來自於頻繁切換狀態，才剛從錄音室的細膩要求中抽身，就要立刻投入演唱會排練的體力與走位協調。身為二寶爸的阿奎更是壓力爆表，休息時間被壓縮到極限，回到家後手機都還沒滑就直接睡著，隔天起來還以為前一天是夢，「最累的不是身體，而是腦袋一直在切換狀態，一下要想節奏，一下要處理家裡的事，到後來真的會有點當機。」

阿奎（中）挑戰三線作戰，被小玉（右）戲稱是「極限體能王」。（圖／相信音樂提供）

為了讓聲音和體能在演唱會當天達到理想狀態，小玉全面禁冰、無糖、無炸物，天氣再熱也只敢喝溫水，「現在最痛苦的不是逼自己早睡，是不能喝冰的！」方Q則必須與長年養成的宵夜習慣展開意志力拉鋸戰，「以前練完團一定會想吃點東西，現在為了維持狀態只能忍住。」阿奎則刻意控制咖啡因攝取，深怕影響作息，「不管多想睡都不敢喝。」

小玉日前也分享聲音進化史，笑說「其實我以前是沒有假音的」，習慣透過創作來讓歌唱能力進化，「我很喜歡藉由寫歌去挑戰我的唱歌極限，在製作的過程裡逼自己完成原本做不到的事。」因此，方Q對即將到來的新專輯格外有信心，掛保證：「這次的作品一定會讓大家更期待！」

