宇宙人攻蛋慶小玉40歲 求助ChatGPT姻緣「明年下半年會出現」
宇宙人20日在台北小巨蛋開唱，驚喜宣布全新專輯即將在明年跟大家見面，慶功受訪時，現場準備了象徵好兆頭的甜點湯圓，不僅應景冬至的傳統習俗，更暗藏對新專輯的滿滿期許，也象徵演唱會圓滿落幕。
小玉將於明年一月歡度40歲生日，全場歌迷也提前為他慶生，阿奎感性說：「我記得小玉說過，在過年出生的人，總是比較少慶生的機會。的確，每年我們一起拚完年底的檔期，還有跨年的趕場，等到小玉生日那天我們都已累壞無力再慶祝了。不過今年不一樣，在這即將來臨的特別的40歲，我們這一群從15歲就認識的夥伴決定給你一個大驚喜，希望你有感受到我們滿滿的祝福。祝福你身體健康，永遠這麼才華洋溢，還有趕快找到靈魂的另一半，生日快樂！」
對此，小玉在慶功受訪時表示：「真的很感動，特別是阿奎記得我說過的話，還寫成一段話給我，我們家也比較少在慶生，但在台上哭有點害羞，所以有忍住眼淚。」他透露生日那天剛好要工作，會找機會跟團員、同事吃飯。
聊到靈魂伴侶，小玉被爆有去問過ChatGPT，得到「2026年下半年開始會出現」，至於條件他則說：「希望對方懂我這份工作在幹嘛就夠了。」像是最近同時準備演唱會跟新專輯，真的很難去分心，讓一旁的阿奎笑說：「我有老婆跟兩個小孩耶！」讓小玉馬上表達對阿奎的敬意。
其他人也在看
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 15
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 76
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 11
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前 ・ 62
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 8
陳都靈宣傳片變恐怖片？牙齒消失嚇到發涼 慢速特寫圈出驚人影像
距離「2025 騰訊視頻星光大賞」開幕尚有數日，官方宣傳片卻意外引發網路討論。影片中女星陳都靈的口部影像在慢速播放下，被部分網友指出「牙齒消失」，相關揣測迅速在社群平台延燒，成為近期討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 41
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
柿子影言》火與燼澈底翻車 老男人碎念3小時
原本該有更浩瀚背景的電影，變成納美人一家的冒險記(圖/二十世紀影業 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋
今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
趙震雄黑歷史被挖火速隱退 《信號2》還播嗎？電視台首度沉重發聲
綜合韓媒報導，tvN指出，《第二個信號》自企劃到製作歷時多年，是為了回應等待10年的觀眾，原定以2026年夏季播出為目標、精心籌備。然而，面對近期情勢變化，電視台坦言能深刻理解觀眾的失望與憂心，內心同樣沉重與惋惜。聲明中強調，該劇凝聚眾多工作人員、演員與相關人士的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
江蕙師弟驚爆罹恐慌症 嚴重時臉色發白「無法呼吸」
談及音樂生涯，林俊逸表示天后江蕙曾是同門師姐也是重要貴人，u也鼓勵他一定要好好寫台語歌，這也促成自己創作台語專輯《上好的一年》。回顧過往戰績輝煌，林俊逸不僅是台視《五燈獎》首位五度五關得主，更在首屆《超級模王大道》中奪下總冠軍，創下11次滿分表演紀錄，又因模...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
網紅Meg嫌棄「Pingu企鵝家族」稱黑色幽默 網批不尊重急發聲明止血
即時中心／林韋慈報導美妝YouTuber Meg近年旅居日本，並經營個人服飾品牌，目前在Instagram與YouTube分別擁有約20萬與51萬名粉絲追蹤。近日她為自家品牌拍攝宣傳影片，推廣與「Pingu 企鵝家族」的聯名新品，未料影片一開頭便稱這是她有史以來「最不喜歡的新品」，更面露嫌棄將玩偶丟出，形容 Pingu「好噁」，相關言論隨即引發粉絲不滿，批她「吃相難看」。事件延燒後，Meg昨（18）晚發出聲明回應。民視 ・ 1 天前 ・ 4
北捷血案引發連鎖炎上！蔡詩芸遭酸「美化黑道」 本人直球回嗆
北捷中山、北車一帶近日發生隨機攻擊事件震撼社會，相關討論延燒至演藝圈。歌手蔡詩芸僅因一句感嘆社會不安，竟遭部分網友牽扯電影題材開酸，她隨即親自回應，直指將社會悲劇怪罪娛樂作品，是錯誤的因果連結。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 14