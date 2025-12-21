宇宙人攻蛋慶小玉40歲 求助ChatGPT姻緣「明年下半年會出現」
宇宙人20日在台北小巨蛋開唱，驚喜宣布全新專輯即將在明年跟大家見面，慶功受訪時，現場準備了象徵好兆頭的甜點湯圓，不僅應景冬至的傳統習俗，更暗藏對新專輯的滿滿期許，也象徵演唱會圓滿落幕。
小玉將於明年一月歡度40歲生日，全場歌迷也提前為他慶生，阿奎感性說：「我記得小玉說過，在過年出生的人，總是比較少慶生的機會。的確，每年我們一起拚完年底的檔期，還有跨年的趕場，等到小玉生日那天我們都已累壞無力再慶祝了。不過今年不一樣，在這即將來臨的特別的40歲，我們這一群從15歲就認識的夥伴決定給你一個大驚喜，希望你有感受到我們滿滿的祝福。祝福你身體健康，永遠這麼才華洋溢，還有趕快找到靈魂的另一半，生日快樂！」
對此，小玉在慶功受訪時表示：「真的很感動，特別是阿奎記得我說過的話，還寫成一段話給我，我們家也比較少在慶生，但在台上哭有點害羞，所以有忍住眼淚。」他透露生日那天剛好要工作，會找機會跟團員、同事吃飯。
聊到靈魂伴侶，小玉被爆有去問過ChatGPT，得到「2026年下半年開始會出現」，至於條件他則說：「希望對方懂我這份工作在幹嘛就夠了。」像是最近同時準備演唱會跟新專輯，真的很難去分心，讓一旁的阿奎笑說：「我有老婆跟兩個小孩耶！」讓小玉馬上表達對阿奎的敬意。
