宇宙人攻蛋爆有驚喜橋段！ 貝斯手方Q抓麥克風埋伏筆

記者林政平報導／宇宙人將在12月20日於台北小巨蛋開唱，全體進入備戰模式，除了密集練團，這次更加入「練舞」行程。延續去年演出與高中夥伴白河幫在舞台上的完美默契，雙方再度合體，共同排練全新橋段，為演出增添更多看點。正逢團員方Q生日（12/17），團員們在排練後悄悄安排驚喜，替他舉辦「宇宙人21週年抓周儀式」，預測他在演唱會上可能展現的神祕橋段。

方Q去年在《α：回到未來》20週年演唱會上，以氣勢十足的Bass Solo掀起高潮，今年以「α：回到未來1986」與宙友再次相見，他透露想帶來與以往不同的表演方式。他笑說：「去年大家看到我酷酷的那一面，這次我想給自己一個挑戰，帶來更意料之外的表演。」阿奎也補充：「方Q最近靈感多到我們跟不上，所以乾脆讓他抓周，直接把所有可能的元素一次讓他選。」

這場「宇宙人20+1週年抓周儀式」道具相當豐富，包含鐵琴、三角鐵、爵士鼓、麥克風等多種道具，還有蛇玩偶等奇妙物件製造反差效果。方Q一看到蛇玩偶立刻興沖沖地拿起來甩，小玉立刻笑說：「完蛋了，他是不是要台上『與小龍共舞』？還是要表演「抓龍」？！」讓現場笑成一片。白河幫也打趣說：「方Q今年的狀態看起來興致高昂，我們大家都很期待他要玩什麼。」方Q逐一把玩所有道具後，最後選定「麥克風」，為演唱會埋下伏筆。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導