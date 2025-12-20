宇宙人攻蛋警方持槍維安！小玉邀歌迷「忘掉這一年壞事」女神現身了

宇宙人演唱會，李心潔驚喜現身合唱經典。（圖／相信音樂）





金曲樂團宇宙人今（20）日在台北小巨蛋舉辦「[ α：回到未來1986 ] 」演唱會，因應昨日在北捷台北車站、中山站商圈隨機殺人案，警方加派警力持長槍在現場維安；主唱小玉邀請全場1萬宙友：「忘掉這一年發生的壞事，留下美好的事情。」帶來〈不用大腦〉、〈成名15秒〉、〈寂寞之上〉、〈那你呢〉等經典歌曲。

宇宙人帶領萬名宙友穿越1986。（圖／相信音樂）

宇宙人第4度攻蛋，邀請到《回魂計》李心潔擔任嘉賓，招牌歌曲〈愛錯〉響起，女神自升降台緩緩現身，全場瞬間沸騰、尖叫聲四起！首次在小巨蛋開唱的李心潔，詢問宇宙人為什麼找她當嘉賓，小玉當場爆料：「因為阿奎喜歡你很久了！」

阿奎看見女神站在面前變得好緊張，提到幾個月前在台東演出時與李心潔擦身而過，興奮的與團員們說：「李心潔會看到我演出！」因此特別邀她擔任本次演唱會嘉賓；李心潔則說，其實在台東演出隔天，有在機場遇見宇宙人，開始聽他們的歌之後覺得歌曲很療癒，大家都很帥！

接著小玉開始搞笑說：「我們都很喜歡妳，妳站在我跟阿奎中間，是不是代表我們之間有『心潔（心結）』？」方Q也笑說想要體驗跟小玉之間有「心潔」，3人在台上上演爭寵橋段笑翻全場，小玉還說要一起把她圍起來，代表著「3個人有心結」。



