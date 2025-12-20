宇宙人攻蛋警方持長槍維安 女神李心潔降臨團員嗨翻

宇宙人四度站上小巨蛋。（圖／相信音樂提供）

宇宙人今（20）在小巨蛋舉辦 [α：回到未來1986] 演唱會，邀請金馬影后李心潔擔任嘉賓，她身穿紅色短洋裝登場，與宇宙人合唱〈愛錯〉，主唱小玉提到李心潔主演的影集《回魂計》，興奮說：「我真的是要開心死，但死了沒關係，妳會幫我復活。」

李心潔特別帶了件花裙要小玉穿上，並好奇詢問宇宙人邀她當嘉賓的原因，吉他手阿奎表示，幾個月前跟李心潔在同個活動演出，因此他們表演時特別賣力，當時就期待能邀請女神當嘉賓。宇宙人又以站位向李心潔告白，逗得李心潔開心說：「這是表白大會是不是？」

宇宙人邀請李心潔擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

宇宙人四度攻蛋，不僅延續氣勢磅礡、長達百公尺的全透屏沉浸式巨型LED螢幕，以及極具未來感的「宇宙環狀飛碟」舞台，更加碼打造「α」未來延伸舞台與宙友零距離狂歡。在演唱〈好野〉時更天降「鈔票」，也讓人再度想起這首歌流傳的神秘玄學傳說，每逢抽獎或發票兌獎前，只要聽〈好野〉，必定中獎變好野。

由於前一日捷運台北車站及中山商圈發生隨機砍人事件，造成多人死傷，而今日宇宙人演唱會約有1萬名歌迷到場，台北市警察局松山分局派遣警力到小巨蛋，手持長槍繞行場館周邊加強巡邏戒備。

由於剛發生隨機殺人事件，警方持長槍加強維安。（圖／吳孟倫攝）

