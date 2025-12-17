宇宙人方Q慶生抓周竟選「它」！倒數3天攻蛋練舞功 預告小巨蛋神秘演出

金曲樂團宇宙人方Q生日瘋玩「抓周」，演唱會倒數3天洩機密。相信音樂提供

宇宙人「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會倒數3天，即宇宙人全體現已進入極限備戰模式。除了密集的練團行程，這次更特別加入「練舞」環節，邀請去年合作無間的高中夥伴「白河幫」再度合體。排練當日正逢貝斯手方Q的生日（12月17日），團員們特別安排了一場別出心裁的「宇宙人21週年抓周儀式」驚喜慶生，藉此預測方Q在小巨蛋舞台上可能展現的神祕表演。

回顧去年演唱會，方Q以氣勢十足的Bass Solo掀起全場高潮，而今年迎來「α：回到未來1986」版本，他透露希望能帶來意料之外的演出。方Q笑稱去年展現了酷帥的一面，這次則想自我挑戰，嘗試完全不同的表演方式。

方Q挑戰自我 盼展現意料之外演出

吉他手阿奎補充表示，方Q近期靈感爆棚，乾脆透過抓周，讓所有元素一次攤開供他選擇。主唱小玉則打趣說，方Q對每樣道具都玩得很投入，非常擔心他到時候會想把所有東西都搬上舞台。

這場慶生抓周道具琳瑯滿目，包含鐵琴、三角鐵、爵士鼓、麥克風，甚至還有充滿喜感的蛇玩偶。方Q見到蛇玩偶便興致勃勃地拿起來揮舞，引來小玉調侃是否要在台上表演「與小龍共舞」或是現場「抓龍」。

金曲樂團宇宙人台北小巨蛋演唱會將與白河幫跳回1986時空。相信音樂提供

趣味抓周埋伏筆 最終選定麥克風

白河幫成員也觀察到方Q今年狀態極佳且興致高昂，非常期待他的玩心大發。在把玩各項道具後，方Q最終選定了「麥克風」，似乎在為演唱會的神祕橋段埋下伏筆。

談到生日願望，方Q第一時間便將心願獻給即將到來的演唱會，期盼12月20日當天宙友們能一起嗨翻小巨蛋，並祈求新專輯製作順利。目前演唱會尚有零星票券於拓元售票系統販售中。



