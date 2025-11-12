宇宙人方Q遭詐騙十幾萬 緊急報警：真的很痛苦

宇宙人將Call Out給幸運歌迷。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團將於12月20日在小巨蛋開唱，為了回饋一路支持的宇宙友們，宇宙人特別與Hit Fm合作，策劃「Call Out電話亭」直播活動，會在明（13日）晚上8點無預警Call Out給幸運歌迷，團員們事前還沙盤推演，預想粉絲接起電話的各種反應，笑說：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」

面對即將登場的「Call Out電話亭」互動，宇宙人既期待又緊張，甚至開始預演「被誤會」的情境，小玉打趣表示：「如果對方接起來大罵我們是『詐騙』，我就直接唱歌給他聽，證明我們自己，不過對方可能會更懷疑說『不要用AI聲音騙人』！」方Q也笑說若被掛電話，會稱讚對方很有危機意識，阿奎則說宇宙友一向腦洞大開，「除了點歌、許願，我更期待他們會說出什麼驚人金句！」

現實生活中詐騙集團太猖獗，讓三人也回想起親身經歷，方Q坦言自己真的曾被騙過，「那時候假的電信公司說我中獎，結果填完資料後卡被盜刷十幾萬，我還跑去報案。當時真的很痛苦，因此痛恨詐騙集團！」小玉則屬於「不留情直接掛掉派」，因為劇情如出一轍，聽起來太尷尬了，但他也提到：「最近看了影集《回魂計》，才驚覺以前那些詐騙電話背後，可能真的是那樣的場景，想到就覺得可怕，也不會這麼氣打來的人了。」阿奎則分享自己是「溫馨好奇寶寶派」，會陪他們聊一下，看看最新的劇本寫得如何。

此次演唱會主題設定為[ α：回到未來1986 ]，若能打一通穿越時空的電話給1986年的偶像，他們各自有不同的願望，小玉毫不猶豫選擇Michael Jackson，「希望他能教我跳舞和唱歌，也想對他說『You're not alone』。」方Q則會撥給他最崇拜的貝斯手Jaco Pastorius，「會勸他好好照顧身體、不要打架，也要看好自己的琴。」阿奎則笑說想打給「1986年剛生下宇宙人們的父母」，他說：「請他們多放點音樂給小孩聽，從小養成聽音樂的習慣。」

宇宙人分享被詐騙的經驗。（圖／相信音樂提供）

