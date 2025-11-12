宇宙人方Q遭詐騙盜刷10萬 奔警局報案喊：痛恨詐騙集團

【緯來新聞網】金曲樂團宇宙人近期推出兩首全新單曲〈不曾寧靜的夜〉與〈彩虹〉外，「α：回到未來1986」台北小巨蛋演演唱會也將於12月20日開唱。三人談及詐騙案件，也回想起親身經歷，方Q坦言自己真的曾被騙過：「那時候假的電信公司說我中獎，結果填完資料後卡被盜刷十幾萬，我還跑去報案。當時真的很痛苦，因此痛恨詐騙集團！」小玉則屬於「不留情直接掛掉派」，因為劇情如出一轍，聽起來太尷尬了。阿奎則分享自己是「溫馨好奇寶寶派」，會陪他們聊一下，看看最新的劇本寫得如何。

金曲樂團宇宙人特別企劃突襲call out回饋宙友。（圖／相信音樂提供）

宇宙人為了回饋一路支持的宇宙友們，特別與Hit Fm合作，策劃「Call Out電話亭」直播活動，將於11月13日晚上8點在節目中無預警Call Out給幸運歌迷。團員事前還沙盤推演，預想粉絲接起電話的各種反應，笑著預告：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」



面對即將登場的「Call Out電話亭」互動，宇宙人既期待又緊張，甚至開始預演「被誤會」的情境。小玉打趣表示：「如果對方接起來大罵我們是『詐騙』，我就直接唱歌給他聽，證明我們自己！不過對方可能會更懷疑說：『不要用AI聲音騙人！』」方Q也笑回若被掛電話，「我會稱讚他很有危機意識。」阿奎則笑說，宇宙友一向腦洞大開，「除了點歌、許願，我更期待他們會說出什麼驚人金句！」



此次演唱會主題令人想起當年綜藝節目中常見的「Call Out」環節，讓宇宙人忍不住發夢，若能打一通穿越時空的電話給1986年的偶像，他們各自有不同的願望。小玉毫不猶豫選擇「流行之王」Michael Jackson，「希望他能教我跳舞和唱歌，也想對他說『Youre not alone』。」方Q則會撥給他最崇拜的貝斯手Jaco Pastorius：「會勸他好好照顧身體、不要打架，也要看好自己的琴。」阿奎則笑說，想打給「1986年剛生下宇宙人們的父母」，他說：「請他們多放點音樂給小孩聽，從小養成聽音樂的習慣。」小玉和方Q立刻補充：「最好多放一些 Michael Jackson 和 Jaco Pastorius！」三人一搭一唱，逗趣互動令人彷彿看見那通跨越時空的電話真的接通。

