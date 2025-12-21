宇宙人曝超狂喜訊！小玉被爆用「ChatGPT找女友」結果出爐

「演唱會＋新專輯」雙線作戰忙翻 宇宙人驚喜宣布第006號新專輯確定明年與歌迷見面。（圖／相信音樂）





金曲樂團宇宙人昨（20）日【宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會】圓滿落幕，吸引萬名粉絲湧入朝聖，更驚喜宣布第006號全新專輯即將在明年跟大家見面。演唱會後慶功受訪時，宇宙人也應景過冬至補身習俗，期許新的一年新專輯一推出，人氣與話題度都能萬眾矚目，紅遍大街小巷。

第4度登蛋的宇宙人火力全開，不僅延續氣勢磅礡，更藏著許多精心準備的溫馨橋段，其中演唱〈往前〉時播放的影像格外動人，團員們也直呼差點落下男兒淚。他們更藉此分享好消息：「大家剛剛看到的畫面是我們在日本錄音期間特別去拍的，第006號新專輯明年就會跟大家見面了！」全場萬名粉絲齊聲尖叫，情緒瞬間被推向高點。小玉表示，新專輯在創作上注入許多全新的嘗試與突破，不論是旋律或編曲想法都與以往不同，「希望大家一聽就能感受到宇宙人正在往前進。」方Q說：「這次很開心可以到日本做同步式的類比錄音，大家可以聽到比較不一樣的感覺，更有現場的vibe在裡面。」阿奎則希望把最完整、最棒的狀態呈現給大家，「期待用120分的宇宙人，回應大家一路以來的支持。」

安可橋段同樣驚喜連連，宇宙人加碼獻唱〈Hey〉，阿奎與方Q特別為即將迎來生日的小玉準備驚喜橋段，化身「暖壽主持人」號召全場萬名宇宙友一起提前為明年初生日的小玉慶生，阿奎感性地說：「我記得小玉說過，在過年出生的人，總是比較少慶生的機會。的確，每年我們一起拼完年底的檔期，還有跨年的趕場，等到小玉生日那天我們都已累壞無力再慶祝了。不過今年不一樣，在這即將來臨的特別的40歲，我們這一群從15歲就認識的夥伴決定給你一個大驚喜，希望你有感受到我們滿滿的祝福。祝福你身體健康，永遠這麼才華洋溢，還有趕快找到靈魂的另一半，生日快樂！」

台北小巨蛋化為巨型生日派對，滿滿祝福聲此起彼落，讓小玉在舞台上驚呼：「這真的是史上最多人幫我一起過的生日！」演唱會後受訪時，小玉也說：「真的很感動，特別是阿奎記得我說過的話，還寫成一段話給我，我們家也比較少在慶生，但在台上哭有點害羞，所以有忍住眼淚。」他透露生日那天剛好要工作，會找機會跟團員、同事吃飯。」聊到關於靈魂的另一半，阿奎爆料小玉有去問過AI，小玉說：「上面預測我2026年下半年開始出現！」至於條件他則說：「希望對方懂我這份工作在幹嘛就夠了。」像是最近同時準備演唱會跟新專輯，真的很難去分心，讓一旁的阿奎笑說：「我有老婆跟兩個小孩耶！」小玉則馬上表達對阿奎的敬意。

演唱會後慶功受訪時，宇宙人準備了象徵好兆頭的甜點「湯圓」，不僅應景冬至「吃湯圓長一歲」的傳統習俗，更暗藏對新專輯的滿滿期許。團員們期待新專輯推出後，人氣與話題度能好評不斷，紅白湯圓分別代表金和銀，寓意財富滿堂、好運齊發，也象徵演唱會圓滿落幕。隨著第006號新專輯正式揭開序章，宇宙人也宣告，屬於他們的全新宇宙篇章，正準備全面啟動。更多宇宙人活動近況，請密切關注宇宙人、相信音樂官方臉書粉絲專頁及官方微博、微信公眾號。



