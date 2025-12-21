宇宙人演唱會慶功吃湯圓 小玉期待2026遇靈魂伴侶

（中央社記者王心妤台北21日電）宇宙人樂團昨晚結束「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會，主唱小玉透露，在台上得知有驚喜慶生時感到害羞，有特別忍住眼淚，並自揭AI幫他算出明年下半年將遇到靈魂伴侶。

宇宙人昨晚結束演唱會後，分享心情及未來計畫，因適逢冬至前一夜，他們也呼應吃湯圓的傳統，期待新專輯一切圓圓滿滿。

小玉受訪表示，在台上看到團員和歌迷幫忙慶生時，的確很感動，因為平時沒有慶生的習慣，「真的很感動，特別是阿奎記得我說過的話，還寫成一段話給我，只是在台上哭有點害羞，所以有忍住眼淚。」

此外，小玉笑說，日前有叫AI平台預測靈魂伴侶何時出現，為此還買了付費版，得到明年下半年會遇到另一半的答案；條件是希望對方能理解自己的演藝工作，這一項達到就心滿意足，因為像是近期籌備新專輯及演唱會，就難以分心照顧另一半。

一旁的阿奎則笑回：「我有老婆跟2個小孩耶！」小玉則馬上誇獎，阿奎是成熟的大人。（編輯：吳素柔）1141221