宇宙人登小巨蛋認有「心結」 主唱求《回魂計》女神讓他復活

宇宙人演唱會，李心潔擔任演唱嘉賓。(記者胡舜翔攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲樂團宇宙人今(20日)晚在小巨蛋舉辦「vivo x 宇宙人 α：回到未來1986 演唱會」，除了帶來多首歌迷愛歌，另外也邀請到大咖影后李心潔當嘉賓合唱，小玉說今天小巨蛋舞台是影后的規格，並跟李心潔說：「我真的是開心死，不過妳可以讓我復活。」因為李心潔演出過《回魂計》，展現好演技。

李心潔談到，收到宇宙人邀約，沒有多考慮就答應，「我特地從馬來西亞趕過來。」她也好奇為什麼會找上她當嘉賓？小玉和方Q說：「因為有人很喜歡妳。」阿奎也招認：「前幾個月在台東有演出，後面是李心潔耶，所以我的演出李心潔會看到，那場就特別賣力。」

看到影后出現，宇宙人也搞笑爭寵，並玩諧音梗，笑說彼此有「心結」， 小玉跟李心潔說：「我們都很喜歡妳，妳站在我跟阿奎中間，是不是代表我們之間有『心潔』？」

除了合唱《愛錯》，小玉說一直很想和李心潔合唱《裙擺搖搖》，李心潔讓他穿上碎花長裙，小玉滿意說：「很時尚，我很滿足了。」除了圓夢合唱《裙擺搖搖》，宇宙人也再次和李心潔合唱《謝謝你的愛》。李心潔也給宇宙人歌迷打一百分，感受到他們歌迷的熱情。今晚宇宙人也獻唱《那你呢》、《藍色的你》、《陪你玩》等多首歌迷愛歌。

