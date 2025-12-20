宇宙人第4度攻蛋！未來感舞台震撼升級 邀李心潔站C位3人「爭寵」笑翻

宇宙人四度攻蛋打造未來感十足的「宇宙環狀飛碟」舞台。（相信音樂提供）

金曲樂團宇宙人時隔一年，於20日再度登上台北小巨蛋舉辦【vivo x 宇宙人《α：回到未來1986》台北小巨蛋演唱會】2.0升級版，第4度攻蛋火力全開，延續百公尺全透屏沉浸式巨型LED、未來感十足的「宇宙環狀飛碟」舞台，並加碼打造「α」未來延伸舞台，與全場近萬名宙友零距離狂歡。

宇宙人此次也在場外精心打造「回到未來電話亭秘密基地」、「α：回到未來1986姓名拍貼機」以及「宇宙唱片行」，邀宙友一起回到1986。（相信音樂提供）

宇宙人每回登蛋必邀女神助陣，這次重磅請來在夯劇《回魂計》展現精湛演技的李心潔，一登台就讓全場「回魂」。當〈你的樣子〉唱畢，〈愛錯〉旋律驟然響起，李心潔自升降台現身，全場瞬間沸騰。她笑說自己特地從馬來西亞飛來，也好奇為何會被邀請當嘉賓，小玉立刻爆料「因為阿奎喜歡妳很久了」，阿奎也坦言先前同場演出時緊張到不行，擔心李心潔在後台聽到他們唱歌，還特地到台下當聽眾，真情告白逗樂全場。

廣告 廣告

宇宙人今（20日）在台北小巨蛋開唱，邀來女神李心潔，宇宙人三人現場爭寵。（相信音樂提供）

李心潔的到來也讓宇宙人三人現場「爭寵」，諧音梗連發。小玉笑說三人都很喜歡她，「妳站在我跟阿奎中間，是不是代表我們之間有『心潔』？」方Q也不甘示弱加入戰局，逗得李心潔直呼受寵若驚。談到最想合唱的歌曲，小玉點名〈裙擺搖搖〉，李心潔妙回「唱這首歌要穿蓬蓬小花裙」，竟當場變出碎花裙擺讓小玉換上，兩人清唱一段，全場歌迷隨節奏搖擺，氣氛甜度瞬間破表。

更多鏡週刊報導

安心亞、鍾欣凌澎湖拍攝趣事全揭露！《我們的藍調時光》殺青 劇組宛如大家庭

阿湯哥回來了！ 奧斯卡名導保證「他將再度驚豔世界」

這算羊的報恩？！ 《綿羊偵探團》幫金剛狼申冤